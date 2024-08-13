Sinem Kobal'dan Hayranlarına Müjde: O Filmle Ekranlara Geri Dönüyor

Dadı, Selena, Küçük Sırlar gibi dizilerle tanınan Sinem Kobal, Kenan İmirzalıoğlu ile evlenip iki çocuk dünyaya getirdikten sonra oyunculuğa ara vermişti. Kobal şimdilerde ekrana dönmek için hazırlanıyor.

2016 yılında ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine giren güzel oyuncu Sinem Kobal, 2020’de Lalin ve 2022’de de Leyla adını verdiği kızlarını kucağına aldı.

7 YILDIR EKRANLARDAN UZAKTI

Daha çocukken başladığı oyunculuk mesleğine iki çocuk dünyaya getirdikten sonra ara veren Kobal, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. 7 yıldır ekranlardan uzak olan Sinem Kobal, setlere dönüyor.

SAVAŞ MUHABİRİ OLMAK İSTEYEN GENÇ KIZI CANLANDIRACAK

Sky Films'in yapımcılığını üstlendiği "Her Şeyin Başı Merkür" filmiyle anlaşan ünlü isim filmde, savaş muhabirliği hayali kuran ancak kendisini bir dergide burç yazarı olarak bulan eğlenceli bir genç kız olan 'Elif'i oynayacak.

Sinem Kobal paylaşımına; "Her Şeyin Başı Merkür" Başladık. Merhaba Elif Akay 13 Aralık'ta sinemalarda kavuşmak için çok heyecanlıyım görüşürüz" notu da eklemeyi ihmal etmedi.