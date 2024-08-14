Ünlü Çiftten Müjdeli Haber: Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin Bebek Geliyor

Ünlü oyuncu çift Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin’den güzel bir haber geldi. Son olarak "Kimler Geldi Kimler Geçti" dizisinin ikinci sezon çekimlerinde rol alan Zeynep Tuğçe Bayat’ın yaklaşık 3 aylık hamile olduğu belirtildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 4 senedir evli olan çift, mutlu haberi önce yakınlarıyla paylaştı.

Cansel Elçin, son olarak “Şahane Hayatım” dizisinde seyirci karşına çıkmış ve Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin 2. sezonuna da konuk oyuncu olmuştu.