Bakan Tunç Açıkladı, Tüm Sistem Sil Baştan! Boşanma Davası Bölünüyor, Aile Arabuluculuğu Geliyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'ın Ulus ilçesi Ulukaya köyünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, nafaka ve aile arabuluculuk sistemiyle ilgili soruya karşılık, boşanma davalarıyla maddi tazminat, nafaka ve mal rejiminin ayrılması, boşanmanın bir an önce gerçekleştirilip diğer davaların ayrıca devam ettirilmesi gerektiğini vurguladı.

İki davanın bir arada sürdüğü çekişmenin davaları uzattığını ve 10 yıl dahi süren boşanma davasında tarafların kendilerine yeni bir hayat kuramadığını işaret eden Bakan Tunç, "Aile mahkemesi hakimlerini topladık. İstinaflı aile mahkemesi davalarına bakan hakimlerimizle İstinaf Dairesi başkanlarımız, Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin başkan ve üyeleriyle bir araya geldik. Sorunu tartıştık. Vatandaşlarımızın boşanma davalarındaki sorunları ortadan kaldırmak istiyoruz. Burada arabuluculuğu da tartıştık" dedi.

'AİLE ARABULUCULUĞU BİZDE DE OLABİLİR'

Boşanma davası öncesinde arabulucuya gidilmesinin çok önemli bir aşama olduğunu ifade eden Adalet Bakanı, "Bu, Avrupa ülkelerinin çoğunda var. Bizde de olabilir. Bununla ilgili sempozyumlar yaptık ve aile arabuluculuğunu da ülkemize kazandırmak istiyoruz. Boşanma davası öncesinde tarafların belki küçük tartışmadan kaynaklanarak büyüyen, aslında aralarında geçimsizlik yokken sadece avukata yazdırdığı o dilekçede ağır ithamlar söz konusu olabiliyor. Ağır ithamlarla karşılaşan karşı taraf, o dilekçeyi aldıktan sonra bir daha o evliliğin düzeleceğine inanmıyor. Taraflar birbirlerine tam düşman oluyor. Duruşmaya geldiklerinde de ailenin mahremiyeti herkesin önüne dökülmüş oluyor" diye konuştu.

'AİLE HUKUKUYLA İLGİLİ PAKET GELİYOR'

Akademisyenlerin bu konu hakkındaki görüşlerine de başvurduklarını söyleyen Bakan Tunç, "Dünyadaki uygulamalara baktık. Burada aile arabuluculuğunun çok faydalı olacağına inanıyoruz. Boşanma konusunda da anlaşabilirler, arabuluculukta ve mahkeme onayıyla kısa sürede sonuçlanır. Boşanma konusunda anlaşma olmazsa mahkemeye gidilir, süreci daha sakin ve daha olgun şekilde başlatmış olurlar. Dolayısıyla Aile Yılı'nda, aile hukukuyla ilgili önemli yargı paketini, öncelikle görüşlere açacağız, sonrasında da milletvekillerimizin takdirlerine sunacağız" ifadelerini kullandı.

