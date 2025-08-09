Bakan Tunç'tan 'Güçlü Yargı' Çıkışı: 87 Yeni Mahkeme Kuruldu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, adalet sistemini güçlendirmek için çalıştıklarından bahsederken kurulan mahkemelerden bahsetti. Bakan Tunç, 2025 yılı müstemir yetki kararnamesi çerçevesinde 2 bin 681 yeni yetki düzenlemesi yapıldığını ve 87 yeni mahkemenin faaliyete geçirildiğini duyurdu.

Son dönemde Türkiye'de yaşanan derin hukuksuzlukların sık sık gündeme gelmesi yargı sistemiyle alakalı bazı tartışmalara yol açarken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yargı hizmetlerine yönelik çalışmalarla ilgili bir açıklama geldi. Adalet Bakanı, 2025 yılı müstemir yetki kararnamesinin yayımlandığını belirterek kapsamlı bir düzenlemeyle Türkiye'de adalet sisteminin kuvvetlendirildiğini savundu.

Yeni mahkemeler kurarak yargıyı güçlendirdiklerini söyleyen Bakan Tunç, "2025 yılı müstemir yetki kararnameleriyle yargı hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik kapsamlı adımlar attık. 1’inci ve 2’nci bölgede toplam 2 bin 28 yetki düzenlemesi, 3’üncü, 4’üncü ve 5’inci bölgede ise 653 yetki düzenlemesi yaptık. Toplamda 2 bin 681 yeni yetki düzenlemesi gerçekleştirdik. Gaziosmanpaşa, Biga, Gemlik, Mustafakemalpaşa, Lüleburgaz, Menemen ve Bismil’de yeni Ağır Ceza Mahkemeleri kurup faaliyete geçirdik" diye konuştu.

'YENİ AİLE MAHKEMELERİ KURDUK'

Aile Yılı da ilan edilen 2025 yılında, aile yapısının korunması ve uzmanlık gerektiren davaların hızla sonuçlandırılması amacıyla adımların atıldığını da anlatan Tunç, "Ardahan, Artvin, Bingöl, Bitlis, Gümüşhane, Hakkâri, Sinop, Şırnak ve Tunceli’de yeni aile mahkemeleri kurduk. Türkiye genelinde tüm illerimizde aile mahkemeleri faaliyete geçmiş oldu. Yayımlanan kararnamelerle birlikte toplam 87 yeni mahkeme hizmete alınırken, kadastro davalarına yönelik olarak İzmir, Gaziantep ve Elazığ Kadastro Mahkemeleri 3 hâkimli, Adıyaman Kadastro Mahkemesi ise 2 hâkimli olarak yapılandırıldı" dedi.

Yargının gelişimi için çalışmalarına devam edeceklerini vurgulayan Bakan Tunç, "Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla çalışmalarımıza kesintisiz devam edeceğiz. Yaptığımız tüm bu düzenlemelerin yargı camiamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

