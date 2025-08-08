Bingöl’de 17 Yaşındaki Genç Barajda Boğuldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bingöl’ün merkez Ağaçeli köyündeki Gülbahar Barajı’nda serinlemek için suya giren 17 yaşındaki Muhammet Hattemi Keskin, boğularak hayatını kaybetti.

CESEDİ 3 SAAT SONRA BULUNDU

Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Keskin’in baraja girmesinin ardından bir süre sonra gözden kaybolduğunu fark eden çevredekiler durumu ekiplere bildirdi. Bölgeye jandarma, UMKE, AFAD ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren arama çalışmalarının ardından gencin cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip eden Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, “Allah Bingöl’ümüze bir daha böyle bir acı yaşatmasın. Merhumun ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum.” dedi.

