15 Yıl Hapis Cezasıyla Aranıyordu: ‘Hanım Ağa Çetesi’ Lideri Sokakta Yürürken Yakalandı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde, “Hanım Ağa Çetesi”nin lideri ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Saadet Şen yakalandı. Zanlı, Yunus ekiplerince sokakta yürürken tespit edilerek gözaltına alındı. Şen, adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde, kamuoyunda “Hanım Ağa Çetesi” olarak bilinen suç örgütünün firari lideri Saadet Şen (60) yakalandı. Şen’in; “çıkar amaçlı suç örgütü kurmak”, “örgüte üye olmak”, “kasten öldürmek”, “uyuşturucu ticareti yapmak” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak” suçlarından kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunduğu öğrenildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yunus ekipleri, ilçede devriye görevi sırasında Şen’i sokakta yürürken tespit etti. Gözaltına alınan hükümlü, sağlık kontrolünün ardından emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Şen, cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA
