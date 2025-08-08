5 Kişi Gözaltındaydı: Çelişkili İfadeler... Üniversiteli Teslime'nin Sevgilisi Tutuklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aydın’ın Efeler ilçesinde, başından silahla vurulmuş halde bulunan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Teslime Hanedan’ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada erkek arkadaşı Efe F.’nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3’ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, U.B. adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Erkek arkadaşı E.F. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Teslime'nin cansız bedeni orman yolunda bulunmuştu.

ÇELİŞKİLİ İFADELER

Olay, 6 Ağustos Çarşamba gecesi Kalfaköy Mahallesi yolu üzerindeki su deposu önünde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, genç kadının başına isabet eden kurşun nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ve jandarma ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak inceleme yaptı ve bir adet tabanca ele geçirdi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüphelinin, verdikleri ifadelerde çelişkiler bulunduğu öğrenildi.



Erkek arkadaşı Efe F. tutuklandı.

Teslime Hanedan’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Mersin’in Mut ilçesine gönderildi. Kurtsuyu Mahallesi’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından genç kız, sabah saatlerinde kılınan namaz ve dualarla toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ERKEK ARKADAŞI TUTUKLANDI

2'si kadın 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı. Adliyede savcı karşısına çıkan 5 şüpheliden D.Ç., E.S.A. ve A.P. ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Genç kızın sevgilisi Efe .F. ile U.B. ise mahkemeye sevk edildi. Mahkemede hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden U.B. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, sevgilisi E.F. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA