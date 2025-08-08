16 Yıllık Muhtar Makamında Ölü Bulundu

Sivas’ta 16 yıldır Aydoğan Mahallesi muhtarlığını yapan Yusuf Baloğlu, makamında ölü bulundu. Muhtarın kalp krizi sonucu öldüğü ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

16 Yıllık Muhtar Makamında Ölü Bulundu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sivas’ın Aydoğan Mahallesi’nde uzun yıllardır muhtarlık görevini yürüten Yusuf Baloğlu, makamında ölü bulundu. Olay, saat 18.00 sıralarında mahalle muhtarlığında meydana geldi.

Evli ve 3 çocuk babası olan 63 yaşındaki Baloğlu’nu muhtarlık binasına gelen vatandaşlar hareketsiz şekilde yerde yatarken buldu. Durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildiren vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede Yusuf Baloğlu’nun yaşamını yitirdiği tespit edildi. Bunun üzerine olay yeri inceleme ekipleri binada detaylı çalışma yaptı.

OTOPSİ YAPILACAK

Muhtarın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Ölüm sebebinin kalp krizi olabileceği üzerinde durulurken, kesin neden yapılacak otopsi sonrası netleşecek. Uzun yıllardır görev yaptığı mahallede sevilen bir isim olan Yusuf Baloğlu’nun ölümü mahalle sakinlerini yasa boğdu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Etiketler
ölüm Sivas
Bakanlıktan Milyonlarca Çiftçiye Müjde: 116 Milyon Liralık Ödeme Hesaplara Yatırılıyor, Hemen Kontrol Edin Çiftçilere destek ödemeleri hesaplara yatıyor
Kimse Bu Detayı Bilmiyor, 5 Yıl Süresi Var: SGK'ya Başvuran 19 Bin Lira Alacak SGK'ya Başvuran 19 Bin Lira Alacak
Konya’da Feci Kaza: Otomobil Şarampole Devrildi, 5 Kişi Yaralandı Konya’da Feci Kaza: Otomobil Şarampole Devrildi
Kahramanmaraş’ta Yıkım Faciası: Operatör Hayatını Kaybetti Kahramanmaraş’ta Yıkım Faciası: Operatör Hayatını Kaybetti
ÇOK OKUNANLAR
Galatasaray, Muslera'nın Veliahtını Fransa'da Buldu! Dursun Özbek 40 Milyon Euroluk Dünya Starına İmzayı Attırdı: Hayırlı Uğurlu Olsun Galatasaray, Muslera'nın Veliahtını Fransa'da Buldu
Araç Sahiplerine Bu Sefer Güzel Haber: Petrol Fiyatları Çok Sert Düştü, Akaryakıta İndirim Gözüktü Akaryakıta İndirim Gözüktü
Emekli İkramiyesinde Flaş Karar! Anayasa Mahkemesi'nden Kritik Adım Geldi! SGK Uygulaması İptal Edildi Emekli İkramiyesinde Flaş Karar! Anayasa Mahkemesi SGK'nın Uygulamasını İptal Etti
MEB'den 21 Özel Okula Neşter! Ruhsatları İptal Edildi MEB'den 21 Özel Okula Neşter
Ankara'yı Sallayan 'Zam' İddiası: Cumhurbaşkanı Erdoğan Küplere Bindi, Araya Eski Bakan Girdi Ankara'yı Sallayan 'Zam' İddiası: Cumhurbaşkanı Erdoğan Küplere Bindi, Araya Eski Bakan Girdi