16 Yıllık Muhtar Makamında Ölü Bulundu

Sivas’ın Aydoğan Mahallesi’nde uzun yıllardır muhtarlık görevini yürüten Yusuf Baloğlu, makamında ölü bulundu. Olay, saat 18.00 sıralarında mahalle muhtarlığında meydana geldi.

Evli ve 3 çocuk babası olan 63 yaşındaki Baloğlu’nu muhtarlık binasına gelen vatandaşlar hareketsiz şekilde yerde yatarken buldu. Durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildiren vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede Yusuf Baloğlu’nun yaşamını yitirdiği tespit edildi. Bunun üzerine olay yeri inceleme ekipleri binada detaylı çalışma yaptı.

OTOPSİ YAPILACAK

Muhtarın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Ölüm sebebinin kalp krizi olabileceği üzerinde durulurken, kesin neden yapılacak otopsi sonrası netleşecek. Uzun yıllardır görev yaptığı mahallede sevilen bir isim olan Yusuf Baloğlu’nun ölümü mahalle sakinlerini yasa boğdu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA