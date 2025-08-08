Ölü Bulunan Teslime Olayında Yeni Detaylar: Anne ve Babası İçin Uzaklaştırma Kararı Almış

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aydın’ın Efeler ilçesinde ormanlık alanda başından silahla vurulmuş halde bulunan üniversite öğrencisi Teslime Hanedan’ın ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olan Hanedan’ın, yaklaşık 10 ay önce şiddet gördüğü gerekçesiyle annesi ve babası hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı belirlendi.

Olay, 6 Ağustos akşamı saat 23.30 sıralarında Kalfaköy Mahallesi yakınlarındaki orman yolunda meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, tabanca ile başından vurulan kadının yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kimliğinin 20 yaşındaki Teslime Hanedan olduğu belirlendi. Olayla ilgili olarak genç kızın erkek arkadaşı Efe F. gözaltına alındı. Ayrıca olay sırasında bölgede oldukları tespit edilen 4 arkadaşları da ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.



Sevgilisi Efe F. gözaltına alındı

50 METRE SIRTINDA TAŞIMIŞ

Polisin olay yerinde yaptığı detaylı incelemede, Efe F.’nin Hanedan’ı vurulduğu noktadan yaklaşık 50 metre sırtında taşıdığı tespit edildi. Efe F., 112'yi arayarak "Kız arkadaşıma ulaşamadığım için telefon bul uygulamasından yerini tespit ettim. Bölgeye geldiğimde kendisini ölü buldum" dedi. Polise verdiği ilk ifadede ise, "Arkadaşlarımızla taksiyle olay yerine geldik. Çantasından silahı çıkardı ve kendine ateş etti. Ateş ettiği yerden sırtımda taşıyıp 112’yi aradım" beyanında bulundu.

5 GÖZALTI

Olaydan önce Hanedan ile Efe F. ve yanlarında bulunan Ali P., Doğa Ç., Elif Sıla A. ve Umut B.'nin bölgeye taksiyle gittikleri öğrenildi. Taksi şoförünün, grubu o bölgede indirdiğini doğruladığı belirtildi. Şüpheli olarak değerlendirilen bu beş kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Teslime Hanedan’ın cenazesi memleketi Mersin’in Mut ilçesine gönderilerek Kurtsuyu Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verildi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Genç kızın babası ve aynı zamanda mahalle muhtarı olan Beytullah Hanedan, “Teslime, arkadaşlarıyla bir olup 'Beni evde zorla tutuyorlar, dövüyorlar' diyerek, savcılığa başvurmuş. Devletin kurumlarından yetkililer evimize gelip, ‘Çocuk senin yanında kalmak istemiyormuş, götüreceğiz' dedi. 'Babasıyım, çocuğuma bakarım' dedim. Bizler, bağ, bahçemizde çalışan çiftçilik yapan insanlarız. Ancak, 'Savcılığın kararı var, sana bırakamayız' dediler. Kızımızı bizden alıp, Silifke Otogarı'na bıraktılar. Kızım Teslime, Aydın'a döndü. Yanında para olmadan, yanımdan alıp götürdüler. Evet, kötü babaysam benim için uzaklaştırma kararı alabilirler. Fakat benden başka ona kim daha iyi bakabilir? Baba, hiç evladını öldürür mü? Olaydan sonda beni arayan kimse olmadı. Haberlerde gördüm. Neden sahip çıktım ben cenazeye? Kendi çocuğum olduğu için. Uzaklaştırma kararı olduğu için Teslime'ye yaklaşamıyordum" şeklinde konuştu.

'GERİ DÖN KIZIM'

Baba Hanedan, kızının olaydan 15 gün önce kendisini arayarak yardım istediğini de anlattı. “Para gönderir misin, ev kiramı ödeyemedim. Giyecek bir şeyler de almam lazım' dedi. Gönderdim. Hatta telefonda bana pişman olduğunu bile söyledi. 'Geri dön kızım' dedim. 'Baba, pazartesi günü söz geleceğim' dedi ama bir daha da telefonlarımı açmadı” dedi.

Kaynak: DHA