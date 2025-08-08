Antalya’da Eş Zamanlı Operasyonda Aranan 171 Şüpheli Yakalandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü’nün farklı tarihlerde düzenlediği iki ayrı eş zamanlı operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 171 kişi gözaltına alındı. Yakalananlar arasında ağır suçlardan hükümlü olanlar da yer aldı.

Emniyet birimleri, adli makamların arama kararı çıkardığı kişilere yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Harekete geçen ekipler, Antalya genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyon kapsamında; hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, çocuğa cinsel istismar, kasten yaralama, kasten öldürme, silahla tehdit, görevli memura direnme, silah kanununa muhalefet, şantaj ve uyuşturucu madde ticareti gibi pek çok suçtan aranan toplam 171 kişi yakalandı.

Gözaltına alınanlar arasında ceza sürelerine göre şu dağılım belirlendi:

20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 1 kişi

10 ila 20 yıl arası ceza alan 5 kişi

5 ila 10 yıl arası ceza alan 8 kişi

2 ila 5 yıl cezası olan 13 kişi

2 yılın altında cezası bulunan 44 kişi

Toplamda 71 kişi kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle cezaevine gönderilirken, 100 kişi ise ifadeleri alınmak üzere adli mercilere sevk edildi. Operasyonun, kamu düzeni ve güvenliği açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Kaynak: İHA

