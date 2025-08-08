Sakarya'da Vahşet! Ezerek Öldürdükleri Köpekleri Çöp Kamyonuna Attılar

Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde çöp kamyonu, evin önünde oynayan 2 köpeği ezerek ölümüne neden oldu. Temizlik görevlilerinin ölü köpekleri çöp kamyonuna attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Son Güncelleme:
Sakarya'da Vahşet! Ezerek Öldürdükleri Köpekleri Çöp Kamyonuna Attılar
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde çöp kamyonu, bir evin önünde oynayan 2 köpeğin üzerinden geçti. Olay sonrası köpeklerin cansız bedenleri, temizlik görevlileri tarafından çöp kamyonunun arkasına atıldı. Yaşananlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sakarya'da Vahşet! Ezerek Öldürdükleri Köpekleri Çöp Kamyonuna Attılar - Resim : 1

KÖPEKLERİ EZDİ

Olay, Ahmetler Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Çöp toplamak için duran kamyon, yeniden hareket ettiği sırada evin önünde oynayan 2 köpeği fark etmeyen şoför, hayvanların üzerinden geçti.

Sakarya'da Vahşet! Ezerek Öldürdükleri Köpekleri Çöp Kamyonuna Attılar - Resim : 2

ÇÖP KAMYONUNA ATTILAR

Olayı fark eden şoför ve temizlik görevlisi araçtan inerek ölen köpekleri arka ayaklarından tutup çöp kamyonuna attı. Daha sonra ekip, bölgeden uzaklaştı.

Görüntüler sosyal medyada tepki toplarken, köpeklerin sahibi Haydar Y. şikayetçi olacağını açıkladı. Olayla ilgili idari ve adli süreç başlatıldı.

Sakarya'da Vahşet! Ezerek Öldürdükleri Köpekleri Çöp Kamyonuna Attılar - Resim : 3

Ceylan Ertem Güzel Haberi Açıkladı: Türkiye'yi Hüzne Boğan Köpeğe Aile OlacakCeylan Ertem Güzel Haberi Açıkladı: Türkiye'yi Hüzne Boğan Köpeğe Aile OlacakYaşam
Gözlerinde Hüzün, Patilerinde Toprak... Ölen Sahibinin Mezarı Başından 10 Gündür AyrılmadıGözlerinde Hüzün, Patilerinde Toprak... Ölen Sahibinin Mezarı Başından 10 Gündür AyrılmadıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
hayvan hakları Köpek
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'de Feyenoord Mağlubiyeti Sonrası Deprem! Mourinho 24 Milyon Euroluk Yıldızın Biletini Kesti: Gözüm Seni Görmesin 24 Milyon Euroluk Yıldızın Bileti Kesildi
Erzincan’ı Fırtına Vurdu: Çatılar Uçtu, Sokaklar Göle Döndü Erzincan’ı Fırtına Vurdu: Çatılar Uçtu, Sokaklar Göle Döndü
Seda Sayan'ın Mal Varlığı Dudak Uçuklattı! Kira Gelirini Duyunca Gözleriniz Fal Taşı Gibi Açılacak Mal Varlığı Dudak Uçuklattı
5 Kişi Gözaltındaydı: Çelişkili İfadeler... Üniversiteli Teslime'nin Sevgilisi Tutuklandı Üniversiteli Teslime'nin Sevgilisi Tutuklandı
ÇOK OKUNANLAR
Galatasaray, Muslera'nın Veliahtını Fransa'da Buldu! Dursun Özbek 40 Milyon Euroluk Dünya Starına İmzayı Attırdı: Hayırlı Uğurlu Olsun Galatasaray, Muslera'nın Veliahtını Fransa'da Buldu
Araç Sahiplerine Bu Sefer Güzel Haber: Petrol Fiyatları Çok Sert Düştü, Akaryakıta İndirim Gözüktü Akaryakıta İndirim Gözüktü
Emekli İkramiyesinde Flaş Karar! Anayasa Mahkemesi'nden Kritik Adım Geldi! SGK Uygulaması İptal Edildi Emekli İkramiyesinde Flaş Karar! Anayasa Mahkemesi SGK'nın Uygulamasını İptal Etti
Fenerbahçe'de Feyenoord Mağlubiyeti Sonrası Deprem! Mourinho 24 Milyon Euroluk Yıldızın Biletini Kesti: Gözüm Seni Görmesin 24 Milyon Euroluk Yıldızın Bileti Kesildi
MEB'den 21 Özel Okula Neşter! Ruhsatları İptal Edildi MEB'den 21 Özel Okula Neşter