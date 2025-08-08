Sakarya'da Vahşet! Ezerek Öldürdükleri Köpekleri Çöp Kamyonuna Attılar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde çöp kamyonu, bir evin önünde oynayan 2 köpeğin üzerinden geçti. Olay sonrası köpeklerin cansız bedenleri, temizlik görevlileri tarafından çöp kamyonunun arkasına atıldı. Yaşananlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

KÖPEKLERİ EZDİ

Olay, Ahmetler Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Çöp toplamak için duran kamyon, yeniden hareket ettiği sırada evin önünde oynayan 2 köpeği fark etmeyen şoför, hayvanların üzerinden geçti.

ÇÖP KAMYONUNA ATTILAR

Olayı fark eden şoför ve temizlik görevlisi araçtan inerek ölen köpekleri arka ayaklarından tutup çöp kamyonuna attı. Daha sonra ekip, bölgeden uzaklaştı.

Sakarya'da vahşet!



Görüntüler sosyal medyada tepki toplarken, köpeklerin sahibi Haydar Y. şikayetçi olacağını açıkladı. Olayla ilgili idari ve adli süreç başlatıldı.

