Sakarya'da Vahşet! Ezerek Öldürdükleri Köpekleri Çöp Kamyonuna Attılar
Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde çöp kamyonu, evin önünde oynayan 2 köpeği ezerek ölümüne neden oldu. Temizlik görevlilerinin ölü köpekleri çöp kamyonuna attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde çöp kamyonu, bir evin önünde oynayan 2 köpeğin üzerinden geçti. Olay sonrası köpeklerin cansız bedenleri, temizlik görevlileri tarafından çöp kamyonunun arkasına atıldı. Yaşananlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
KÖPEKLERİ EZDİ
Olay, Ahmetler Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Çöp toplamak için duran kamyon, yeniden hareket ettiği sırada evin önünde oynayan 2 köpeği fark etmeyen şoför, hayvanların üzerinden geçti.
ÇÖP KAMYONUNA ATTILAR
Olayı fark eden şoför ve temizlik görevlisi araçtan inerek ölen köpekleri arka ayaklarından tutup çöp kamyonuna attı. Daha sonra ekip, bölgeden uzaklaştı.
Sakarya'da vahşet!— Gerçek Gündem (@gercekgundem) August 8, 2025
📌Ezerek öldürdükleri köpekleri çöp kamyonuna atarak götürdülerhttps://t.co/QFEj4ctJ2M pic.twitter.com/FLxaClf7Wk
Görüntüler sosyal medyada tepki toplarken, köpeklerin sahibi Haydar Y. şikayetçi olacağını açıkladı. Olayla ilgili idari ve adli süreç başlatıldı.
Kaynak: DHA