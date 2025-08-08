Bakan Tunç'tan CHP Lideri Özel'in 'İBB Borsası' İddiasına Cevap: 'Elinde Belge Varsa Yargıya Versin'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tuzla’da düzenlenen ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinginde ‘İBB davası borsası’ iddiasını gündeme taşımış ve "Hani 560 milyar dolar rüşvet var dediler ya Ekrem Başkan'a... Bir kör kuruşu ispat edemediler. Milyonlarca dolarlık bir borsayı deşifre etmek hepimizin elinde. Samimi çağrımdır: HSK'ye yarın, tarih gün, saat dekont vereceğiz. HSK'ye avukatın 40 dakikalık Whatsapp görüşmesinin ses kaydının dökümünü vereceğim. HSK, o döküme göre işlem başlatır ve kanıta ulaşmak isterse ses kaydı HSK'nin elindedir, emrindedir” ifadelerini kullanmıştı.

'SORUŞTURMALAR CHP'LİLERİN BEYANLARIYLA ORTAYA ÇIKTI'

Bakan Tunç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Özel’in iddialarına da cevap verdi. Tunç açıklamasında Özel’i ‘adli soruşturmaları siyasi maksatla yapılıyormuş gibi’ göstermekle suçlayarak, “. Özellikle bu soruşturmalar devam ederken itirafçı beyanları, birtakım CHP'lilerin beyanlarıyla ortaya çıkan soruşturmalar bunlar. Dijital kayıtlar ve ulaşılan belgeler ışığında soruşturma genişletildi. İtirafçı beyanları, kolluk kayıtları tüm bunları göz arda ederek burada suç yoktur demek bir kere hukuk devletinde olmaz” ifadelerini kullandı.

Soruşturmaların sonucunun beklenmesi gerektiğinin altını çizen Tunç, “Kimse peşinen suçlu ilan edilemez. Yargılama sonucu belli olacaktır. Dosyanın içeriğini bilmeden yargıyı töhmet altında bırakmamak lazım. Kanıtları ilgili yerlere ulaştırırsınız bunun gereği yapılır. Propaganda yapmak yerine mitinglerde Hakimler Savcılar Kurulu'nun huzuruna getirmek gerek. Elimde belgeler var diyor, o zaman belgeleri bekletme getir” dedi.

