'Terörsüz Türkiye' Sürecinde 22 Ekim Öncesini Komisyonda Anlatacaklar: Bahçeli'nin Çağrısından Önce Neler Oldu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla kritik bir noktaya ulaşan 'Terörsüz Türkiye' süreci son olarak da bir komisyon aracılığıyla Meclis'e taşındı. Çoğu partinin üye yollayarak destek verdiği komisyonun ilk toplantısı salı günü yapıldı. Oluşumun adının da Milli Birlik, Kardeşlik ve Dayanışma Komisyonu olduğu belirtildi.

Türkiye gazetesinin aktardığına göre; komisyonun ikinci toplantısı bugün saat 14.00'te basına kapalı olarak gerçekleşecek. Toplantıda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın milletvekillerini süreçle ilgili bilgilendireceği öğrenildi.

BAKANLAR NELER ANLATACAK?

Komisyonda sunum yapacak bakan ve bürokratlar, süreçte Bahçeli'nin çağrı yaptığı 22 Ekim’de beri atılan adımların yanında, sürecin öncesinde arka planda yürütülen diplomasi ve güvenlik bürokrasisi çalışmaları hakkında da bilgi verecek. Bu kapsamda Bakan Güler’in, sınır ötesi operasyonlarla bölgedeki diğer unsurlara yönelik gerçekleştirilen anti terör faaliyetleri hakkında konuşacağı ifade edildi.

MİT Başkanı Kalın’ın da siyasi partiler turunda genel başkanlara yaptığı 27 sayfalık sunumda yer alan bilgilendirmelere ek olarak yeni bilgiler vereceği bildirildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi