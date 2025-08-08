'Terörsüz Türkiye' Sürecinde 22 Ekim Öncesini Komisyonda Anlatacaklar: Bahçeli'nin Çağrısından Önce Neler Oldu?

'Terörsüz Türkiye' süreci için bir araya gelen Milli Birlik, Kardeşlik ve Dayanışma Komisyonu bugün ikinci toplantısını yapacak. Toplantıda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da sunum yapacak. Ayrıca MHP lideri Bahçeli'nin çağrı yaptığı 22 Ekim’den beri atılan adımların yanında, sürecin öncesinde arka planda yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi verileceği öğrenildi.

Son Güncelleme:
'Terörsüz Türkiye' Sürecinde 22 Ekim Öncesini Komisyonda Anlatacaklar: Bahçeli'nin Çağrısından Önce Neler Oldu?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla kritik bir noktaya ulaşan 'Terörsüz Türkiye' süreci son olarak da bir komisyon aracılığıyla Meclis'e taşındı. Çoğu partinin üye yollayarak destek verdiği komisyonun ilk toplantısı salı günü yapıldı. Oluşumun adının da Milli Birlik, Kardeşlik ve Dayanışma Komisyonu olduğu belirtildi.

Türkiye gazetesinin aktardığına göre; komisyonun ikinci toplantısı bugün saat 14.00'te basına kapalı olarak gerçekleşecek. Toplantıda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın milletvekillerini süreçle ilgili bilgilendireceği öğrenildi.

'Terörsüz Türkiye' Sürecinde 22 Ekim Öncesini Komisyonda Anlatacaklar: Bahçeli'nin Çağrısından Önce Neler Oldu? - Resim : 1

BAKANLAR NELER ANLATACAK?

Komisyonda sunum yapacak bakan ve bürokratlar, süreçte Bahçeli'nin çağrı yaptığı 22 Ekim’de beri atılan adımların yanında, sürecin öncesinde arka planda yürütülen diplomasi ve güvenlik bürokrasisi çalışmaları hakkında da bilgi verecek. Bu kapsamda Bakan Güler’in, sınır ötesi operasyonlarla bölgedeki diğer unsurlara yönelik gerçekleştirilen anti terör faaliyetleri hakkında konuşacağı ifade edildi.

MİT Başkanı Kalın’ın da siyasi partiler turunda genel başkanlara yaptığı 27 sayfalık sunumda yer alan bilgilendirmelere ek olarak yeni bilgiler vereceği bildirildi.

Üç Kritik İsim Komisyonda Ne Anlatacak? Gözler İkinci ToplantıdaÜç Kritik İsim Komisyonda Ne Anlatacak? Gözler İkinci ToplantıdaSiyaset
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit Ailelerine Mektup! 'Pazarlık Yok, Taviz Yok'Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit Ailelerine Mektup! 'Pazarlık Yok, Taviz Yok'Siyaset

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Etiketler
Terörsüz Türkiye Meclis
Son Güncelleme:
İtalyanları Saç Baç Yoldurtan Makarna Tarifi: Elçiliğe Şikayet Mektup Yağdı İtalyanları Saç Baç Yoldurtan Makarna Tarifi
YSK'dan 'Kongre İptali' Kararı YSK'dan 'Kongre İptali' Kararı
Bakan Fidan ile Şara'dan Suriye'de Kritik Temas! Bakan Fidan ile Şara'dan Suriye'de Kritik Temas!
Anlaşma Resmen İmzalandı! Emekliye Müjdeyi Bizzat Başkan Verdi: 15 Ağustos'ta Yürürlüğe Girecek Emekliye Müjdeyi Bizzat Başkan Verdi
ÇOK OKUNANLAR
Galatasaray, Muslera'nın Veliahtını Fransa'da Buldu! Dursun Özbek 40 Milyon Euroluk Dünya Starına İmzayı Attırdı: Hayırlı Uğurlu Olsun Galatasaray, Muslera'nın Veliahtını Fransa'da Buldu
Skandal Sonrası Diplomalarını Silmişti… Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan Sessizliğini Bozdu Skandal Sonrası Diplomalarını Silmişti… Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan Sessizliğini Bozdu
YSK'dan 'Kongre İptali' Kararı YSK'dan 'Kongre İptali' Kararı
Piyasalar Yangın Yeri! Tek Hamle Her Şeyi Değiştirdi: Altın Fiyatlarında Rekor Tek Hamle Her Şeyi Değiştirdi, Altın Fiyatlarında Rekor
Aydın'da Şoke Eden Olay! Eşini Polis Zoruyla Doğumhaneden Kovdurdu Eşini Polis Zoruyla Doğumhaneden Kovdurdu