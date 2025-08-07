Bakan Fidan ile Şara'dan Suriye'de Kritik Temas!

Dışişleri Bakanı Fidan, çalışma ziyareti kapsamında Suriye'de... Bakan Fidan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara bir araya geldi.

Son Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'ye gerçekleştirdiği çalışma ziyaretinde, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi.

Bakan Fidan ile Şara'dan Suriye'de Kritik Temas! - Resim : 1

Görüşmede ikili ilişkinlerin yanı sıra, Suriye’nin yeniden imarı da masaya yatırıldığı;. IŞİD ve PYD/YPG ile mücadele konularının gündeme geldiği tahmin ediliyor.

Suriye’nin toprak bütünlüğünün muhafazasının her zamankinden daha önemli olduğunun ön plana çıktığı düşünülen görüşmede, İsrail’in hem Suriye’nin hem bölgenin istikrar ve güvenliğine tehdit oluşturan eylem ve söylemlerin de gündeme geldiği tahmin ediliyor.

Kaynak: DHA

Suriye Hakan Fidan
Son Güncelleme:
