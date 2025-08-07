Bakan Fidan ile Şara'dan Suriye'de Kritik Temas!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'ye gerçekleştirdiği çalışma ziyaretinde, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi.

Görüşmede ikili ilişkinlerin yanı sıra, Suriye’nin yeniden imarı da masaya yatırıldığı;. IŞİD ve PYD/YPG ile mücadele konularının gündeme geldiği tahmin ediliyor.

Suriye’nin toprak bütünlüğünün muhafazasının her zamankinden daha önemli olduğunun ön plana çıktığı düşünülen görüşmede, İsrail’in hem Suriye’nin hem bölgenin istikrar ve güvenliğine tehdit oluşturan eylem ve söylemlerin de gündeme geldiği tahmin ediliyor.

Kaynak: DHA