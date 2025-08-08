YSK'dan 'Kongre İptali' Kararı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 19 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilen İYİ Parti Kahramanmaraş İl Kongresi ile ilgili başvuruyu değerlendirdi. Neslihan Koca Nergiz'in, parti tüzüğündeki cinsiyet kotasına uyulmadığı sebebiyle kongrenin iptalini talep ettiği başvuru, yasal sürede itiraz edilmemesi gerekçe gösterilerek reddedildi.

YSK kararında, kongre sonuçlarının 21 Temmuz 2020 tarihinde kesinleşmesine rağmen bu tarihe kadar herhangi bir itirazın yapılmadığını belirterek seçim hukuku açısından yapılacak bir işlem bulunmadığına hükmetti ve başvurunun reddine oy birliğiyle karar verdiğini bildirdi.

'KONGRE KANUNSUZ'

Neslihan Koca Nergiz, dilekçesinde İYİ Parti Tüzüğü’nün 13. maddesinde yer alan yüzde 25 kadın kotasına uyulmadığını, seçilen üst kurul delegeleri listesinde yer alan üç kadın ismin (Esma Kalaycı, Elmas Apaydın ve Semra Sert) istifalarının arkasından erkek üyelerin listeye kaydırıldığını iddia ederek kongrenin "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle iptalini istemişti.

YSK ise ilgili yasanın 21. maddesine atıf yaparak, seçimlerle alakalı itirazların seçim sonuçlarının kesinleşmesinden önce yapılması gerektiğini vurguladı. Kararın bir örneği, başvuru sahibine tebliğ edilmek üzere Onikişubat 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na iletildi.

Kaynak: ANKA