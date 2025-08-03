AKP’de ‘Erken Seçim’ Hareketliliği! Açıklamalar Peş Peşe Geldi… Kafalar Karıştı

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Son dönemde başta CHP olmak üzere muhalefet partilerinin ısrarla talep ettiği erken seçim talebi, siyasetin sıcak başlıklarından biri olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce bu konuda net bir tavır alarak erken seçim ihtimaline kapıyı kapatmış, 2028 yılını işaret etmişti. Ancak son günlerde AKP cephesinden gelen bazı açıklamalar, 2027 yılına yönelik ihtimalleri güçlendirdi.

BAKAN URALOĞLU’NDAN '2027' MESAJI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, dün Trabzon’da düzenlenen AKP Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda yaptığı konuşmada seçim takvimine dair dikkat çeken ifadeler kullandı. Uraloğlu şunları söyledi: “Önümüzde bir Cumhurbaşkanlığı seçimi var. O Cumhurbaşkanlığı seçimi 2027-2028 ama muhtemelen 2027 olacak, öyle düşünüyorum... O akşam Trabzon'da Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçim sonuçlarını takip ediyoruz. Bir anda nereye geldik? 2027'nin sonuna doğru ve ben şunu görüyorum, Cumhurbaşkanımız açık ara tekrar Cumhurbaşkanı olacak. Ben bunu yaşıyorum, ben bunu Rabb'imden niyaz ediyorum. Seçimleri Allah'ın izniyle en iyi şekilde kazanıp bu memlekete hizmet etme rüyasını, hayalini, gerçekliğini kendi adıma yaşıyorum.”Şamil Tayyar’dan Tarih Önerisi: “Toplumda ve Siyasette Genel Bir Rahatlama Olur”

BİR ÇIKIŞ DA ŞAMİL TAYYAR'DAN

Uraloğlu’nun bu açıklamasının ardından, eski AKP milletvekili Şamil Tayyar da sosyal medya üzerinden bir seçim tarihi önerisi paylaştı. Tayyar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ulaştırma Bakanımız, Trabzon'daki konuşmasında genel seçimin 2027 sonunda olabileceğini söylemiş. Bir ihtimal olarak. Daha önce Genel Başkan Vekilimiz Mustafa Elitaş, Grup Başkanvekilimiz Genel Başkan Yardımcımız da farklı tarihlerde genel seçimin 2027 Kasım'ında yapılma ihtimaline dikkat çekmişti. Bu konuda bir karar alınmadığı halde yetkili isimlerin aynı takvime gönderme yapması, bir ortak kanaatin şekillenmeye başladığını gösteriyor.

Bana kalırsa... İşi hiç uzatmadan, şimdiden 2027 yılı Kasım ayı için seçim kararı alınsa, hem toplumda hem siyasette genel bir rahatlama olacağını düşünüyorum.

Çözüm süreci, yeni Anayasa, ekonomik program, İBB soruşturması gibi tüm tartışmalar seçim polemiği dışında kalır, gündem daha reel zeminde. ilerler kanaatindeyim.

Herkes hesabını buna göre yapar, risk azalır, gündem daha şeffaf hale gelir. Küçük bir öneri..."

Tayyar daha sonra bu paylaşımını sildi, ancak paylaşım kısa süred gündem oldu.

2028'İ İŞARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Mayıs ayında yaptığı açıklamada erken seçim iddialarına kapıyı kapatmıştı. Macaristan ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:"Yeni anayasayı kendimiz için değil, ülkemiz için istiyoruz. Benim tekrar seçilme veya tekrar aday olma gibi bir derdim yok” demişti. Öte yandan Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda ise "Anayasa ve Seçim Kanunu değişmediğine göre, Cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimi 2028 yılında, mahalli idareler seçimleri 2029 yılında yapılacak Bay Özgür" diyerek erken seçime kapıyı kapatmıştı.