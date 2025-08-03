Yetkililerden 'Alarma Geçin' Çağrısı! 4 Kişiyi Katletti, Sokaklarda Geziyor

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ABD'nin Montana eyaletinde geçtiğimiz günlerde The Owl Bar isimli mekana düzenlenen silahlı saldırıda dört kişi öldürüldü. Olayın faili olduğu belirlenen Michael Paul Brown halen firari durumdayken, yetkililer bu kişi hakkında bölge halkına uyarılarda bulundu. Adalet Bakanlığı'ndan Lee Johnson, Brown'ın hala firari olduğunu belirterek, araçta veya araç çevresinde bulunmamasına rağmen, kolluk kuvvetlerinin Brown'ın olay yerinden kaçtığı beyaz Ford F-150'yi bulduğunu bildirdi.

Yetkililer, 1,78 metre boyunda, 77 kilo ağırlığında, kahverengi saçlı ve mavi gözlü olarak nitelendirilen saldırganı “Stumptown Road yakınlarındaki dağlarda aramaya odaklandıklarını aktardı. Brown'ın başka kişilere zarar verdiği yönünde bir ihbar almamış olsalar da Johnson, Brown'ın "silahlı ve son derece tehlikeli" olduğunu vurguladı. Bölge sakinlerine "yüksek alarmda" kalmaları ve Brown ile temasa geçmemeleri gerektiğini söyleyen Johnson, tehlikeyi işaret etti.

SALDIRI DÜZENLEDİĞİ BARIN KOMŞUSUYMUŞ

2 Ağustos Cumartesi günü yapılan açıklamada Adalet Bakanlığı, Brown'ın aranmasının dağlık bölgede devam ettiğini, çok sayıda yerel, eyalet ve federal kurumun da bu çalışmalara dahil olduğunu bildirdi. Diğer yandan bakanlık, bir barmen ve üç bar müşterisinin silahlı saldırıda öldürüldüğünü doğrulayarak Brown'ın da saldırı düzenlediği barın yan komşusu olduğunu ifade etti.

Saldırgan Brown'ın iki akrabası ise anonim olarak yetkililere verdikleri bilgide, Brown'ın bipolar bozukluk ve şizofreni dahil olmak üzere ciddi zihinsel sağlık sorunları yaşadığını iddia etti.. Montana Valisi Greg Gianforte da sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Anaconda'da aktif bir silahlı saldırganla ilgili durumu yakından takip ediyoruz" dedi.