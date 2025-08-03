8.8’lik Felaketin Ardından Rusya'da Yeni Deprem! Tsunami Uyarısı Verildi, Kıyılar Boşaltılıyor

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası’nda geçtiğimiz günlerde meydana gelen 8.8’lik deprem sonrası bu kez de Kuril Adaları'nda 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı, halk kıyılardan uzak durmaları konusunda uyarıldı.

Son Güncelleme:
8.8’lik Felaketin Ardından Rusya'da Yeni Deprem! Tsunami Uyarısı Verildi, Kıyılar Boşaltılıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Rusya'nın Pasifik Okyanusu’na uzanan Kuril Adaları bölgesinde 6,7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Kamçatka Yarımadası’nda meydana gelen depremin ardından üç bölgede tsunami dalgalarının oluşabileceği uyarısında bulundu. Yetkililer, halkı kıyı bölgelerinden uzak durmaları konusunda uyardı. Bölgedeki acil müdahale ekipleri, olası tahliye planlarını devreye sokarken, tsunami tehlikesine karşı deniz seviyesi hareketleri yakından takip ediliyor.

TARİHİN EN BÜYÜK DEPREMLERİNDEN BİRİNİ YAŞADI

Geçtiğimiz günlerde Kamçatka Yarımadası açıklarında 8,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. 30 Temmuz'da gerçekleşen deprem, bölgede yoğun artçı sarsıntılara neden oldu. 8,8’lik büyük depremin öncesinde ise, 20 Temmuz’da 7,4 büyüklüğünde öncü depremler kaydedilmişti.

Kamçatka açıklarında gerçekleşen bu 8,8’lik deprem, şimdiye kadar ölçülmüş en büyük altıncı deprem olarak tarihe geçti. Şiddetli depremde can kaybı yaşanmadı.

YANARDAĞDA VOLKANİK AKTİVİTE YAŞANDI

Deprem ve ardından oluşan tsunami, Kamçatka bölgesindeki Klyuçevskaya Sopka Yanardağı’nı da etkiledi. 30 Temmuz’da yanardağda patlama meydana geldi. Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Servisi, bölgedeki sismik hareketliliğin bu patlamayı tetiklediğini açıkladı.

Klyuçevskaya Sopka Yanardağı, Kamçatka'da yer alan Klyuçi köyüne yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunuyor. 4 bin 500 civarında kişinin yaşadığı köyün yakınındaki bu volkan, Avrasya kıtasındaki en yüksek aktif yanardağ olma özelliğine sahip.

Rusya'da 8.8 Büyüklüğünde Kabus: Korku Dolu Anlar Bartınlı İşçilerin KamerasındaRusya'da 8.8 Büyüklüğünde Kabus: Korku Dolu Anlar Bartınlı İşçilerin KamerasındaDünya
Rusya'yı 8.8'lik Deprem Vurdu! Peki Bu Büyük Deprem Neden Yıkıcı Olmadı?Rusya'yı 8.8'lik Deprem Vurdu! Peki Bu Büyük Deprem Neden Yıkıcı Olmadı?Dünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Rusya Deprem
Son Güncelleme:
Uzman Uyardı: Bu İki Saç Kesimi Kadınları Yaşlandırıyor! Uzman Uyardı: Bu İki Saç Kesimi Kadınları Yaşlandırıyor!
Ukrayna'da Nükleer Tesis Vuruldu: Bölgede Tehlike Çanları Çalıyor Ukrayna'da Nükleer Tesis Vuruldu
Hafta Sonu Şans Bu 3 Burcun Kapısını Çalacak Hafta Sonu Şans Bu 3 Burcun Kapısını Çalacak
İsrail, Gazze'deki Filistin Kızılayı'nı Vurdu! Ölü ve Yaralılar Var İsrail, Gazze'deki Filistin Kızılayı'nı Vurdu! Ölü ve Yaralılar Var
ÇOK OKUNANLAR
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 'Ceset' Alarmı! Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 'Ceset' Alarmı!
Bakan Tekin Kararını Açıkladı: LGS İptal Edilecek mi? LGS İptal Edilecek mi?
8.8’lik Felaketin Ardından Rusya'da Yeni Deprem! Tsunami Uyarısı Verildi, Kıyılar Boşaltılıyor 8.8’lik Felaketin Ardından Rusya'da Yeni Deprem
Denizli'de Acı Olay: Eşi Boğularak Öldü, Kadın Hastaneye Kaldırıldı Eşi Boğularak Öldü, Kadın Hastaneye Kaldırıldı
Beklenen Gün Geldi... Sağanak Yağışa Dikkat! Beklenen Gün Geldi... Sağanak Yağışa Dikkat