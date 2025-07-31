Rusya'yı 8.8'lik Deprem Vurdu! Peki Bu Büyük Deprem Neden Yıkıcı Olmadı?

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Rusya’nın Kamçatka Yarımadası açıklarında meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki deprem, Pasifik’te tsunami dalgalarını tetikledi ancak beklenen yıkıcı etki oluşmadı. Bilim insanları, bu durumun nedenlerini araştırıyor. Deprem, Pasifik levhasının Kuzey Amerika levhası altına dalması sonucu okyanusun 20 km derinliğinde gerçekleşti. Japonya, Hawaii, Kaliforniya, Alaska ve Oregon’da tsunami uyarıları yapıldı ancak can kaybı bildirilmedi.

Deprem, Petropavlovsk-Kamçatski’de binalarda hasar riski oluştururken, Japonya ve Rusya’nın kıyı bölgelerinde bazı yerleşim alanları sular altında kaldı. Kamçatka kıyılarında dalga yükseklikleri 4.5 metreye ulaşırken, Hawaii ve ABD’nin batı kıyılarında 1.8 metreyi geçmedi. Japonya Meteoroloji Ajansı, ülke kıyılarında 90 cm’yi aşmayan dalgalar ölçüldüğünü bildirdi. ABD’nin Crescent City kentinde 1.2 metrelik dalgalar limanda sınırlı hasara yol açtı.

TSUNAMİNİN YIKICI OLMAMASI NEDEN KAYNAKLANDI?

Uzmanlar, tsunaminin sınırlı etkisini birkaç faktöre bağlıyor. Oregon Üniversitesi’nden Diego Melgar, fay hattında 6-9 metrelik kaymanın, 2011 Japonya depremindeki 45 metrelik kaymaya kıyasla daha az enerji açığa çıkardığını belirtti. Ayrıca, deniz tabanında heyelan olmaması tsunaminin şiddetini azalttı. IUGG Uluslararası Tsunami Komisyonu Başkan Yardımcısı Alexander Rabinovich, yerel dalga yüksekliklerinin 15 metreye ulaşma potansiyeli olduğunu ancak bunun gerçekleşmediğini ifade etti.

Avustralya Sismoloji Araştırma Merkezi’nden Dee Ninis, depremin 20 km derinlikte olmasının yüzeydeki yapılar üzerindeki etkisini azalttığını vurguladı. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi’nin erken uyarıları ve kıyı bölgelerindeki tahliyeler, can kaybını önlemede kritik rol oynadı.

Kaynak: Haber Merkezi