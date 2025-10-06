Kanser Riskini Yüzde 30 Azaltıyor! Tümör Hücrelerinin Yayılmasını Engelliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ekim ayı, “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” olarak biliniyor. Bu kapsamda açıklamalarda bulunan Meme Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Enver Özkurt, obezitenin meme kanseri üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Doç. Dr. Özkurt’a göre, fazla yağ dokusu yalnızca kalori depolamakla kalmıyor, aynı zamanda vücutta hormon ve kimyasal sinyallerin dengesini bozarak tümör oluşumunu tetikliyor.

Doç. Dr. Enver Özkurt, “Vücuttaki yağ, aktif bir hormon ve sinyal üretim merkezidir. Fazla yağ dokusu, kronik iltihaplanmaya, hormonal bozukluklara ve hücre büyümesini teşvik eden süreçlere yol açar. Bu da kanser riskini artırır. Ancak kilo vermek bu riski büyük ölçüde azaltır.” dedi.

MENOPOZ SONRASI KİLO CİDDİ RİSK TAŞIYOR

Doç. Dr. Özkurt, özellikle menopoz sonrası dönemde fazla kilonun meme kanseri riskini ciddi biçimde artırdığını belirtiyor. Özkurt, “Menopoz sonrası östrojenin ana kaynağı yağ dokusudur. Yağ hücreleri, androjenleri östrojene dönüştürür. Östrojen düzeyinin artması da hormon reseptörü pozitif meme kanseri riskini yükseltir.” diye konuştu.

Uzmanlar, fazla kilolardan kurtulmanın kanser riskini ciddi oranda azalttığını belirtiyor.

180 BİN KADIN ÜZERİNDEKİ ARAŞTIRMA

180 bin kadınla yapılan geniş çaplı bir araştırmanın sonuçları, kilo kaybının meme kanseri riskini önemli ölçüde azalttığını ortaya koydu.

2–4,5 kilo verenlerde risk yüzde 18 azaldı

4,5–9 kilo verenlerde risk yüzde 25 azaldı

9 kilo ve üzeri kalıcı kilo kaybı yaşayanlarda risk yüzde 30’dan fazla azaldı

Üstelik küçük miktarlardaki kilo kaybı bile, korunduğu sürece kalıcı koruma sağlıyor.

KİLO VE KANSER ARASINDA GÖRÜNMEZ BİR BAĞ VAR

Obez bireylerde, yağ hücrelerinden yüksek miktarda leptin hormonu salgılandığını belirten Özkurt, bu hormonun tümör gelişimini desteklediğini söyledi. Leptin, kanser hücrelerinin büyümesini, yeni damarlar oluşturarak beslenmesini kolaylaştırır diyen Özkurt, "Buna karşın, koruyucu etkisi olan adiponektin seviyesi obezitede azalır. Bu dengesizlik, tümör hücrelerinin yayılmasını kolaylaştırır." açıklamasında bulundu.

Obezitenin yalnızca kanser riskini artırmakla kalmadığını, aynı zamanda tedavi sürecini de zorlaştırdığını vurgulayan uzman, cerrahi sonrası yara iyileşmesi ve enfeksiyon riskinin de arttığını ifade etti.

İNSÜLİN DİRENCİ ÇİFTE TEHDİT YARATIYOR

Obeziteyle birlikte sık görülen insülin direnci, meme kanseri riskini iki katına çıkarabiliyor.

“Yüksek insülin, hücreleri sürekli büyüme sinyalleriyle uyarır. Aynı zamanda östrojenin bağlanma proteinlerini azaltarak serbest östrojen düzeyini artırır. Bu iki mekanizma, kanser gelişimini hızlandırabilir.”

KORUNMANIN ANAHTARI: YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİ

Doç. Dr. Özkurt, obeziteye bağlı kanser riskini azaltmanın en etkili yolunun kalıcı yaşam tarzı değişiklikleri olduğunu vurguladı:

Hızlı kilo vermeye değil, sürdürülebilir dengeye odaklanın.

Haftada en az 150 dakika yürüyüş, yüzme veya bisiklet gibi egzersizler yapın.

Akdeniz tipi beslenme benimseyin: sebze, meyve, tam tahıl, baklagil, zeytinyağı, balık.

Kırmızı et, işlenmiş gıdalar ve şekerli yiyecekleri sınırlandırın.

Alkol ve sigaradan uzak durun.

