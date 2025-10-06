Zaman Erkeklere Acımıyor: Erkeklerin Yaşa Göre Cinsel Performansı Belli Oldu

Yeni bir araştırma, erkeklerin yaş ilerledikçe yatakta geçirdiği sürenin nasıl değiştiğini ortaya koydu. Bulgulara göre performans 30’lu yaşlarda zirveye ulaşırken, 60’lardan sonra yarı yarıya düşüyor.

Erkeklerin yaşa bağlı cinsel performans sürelerini inceleyen yeni bir araştırma dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Metro’da yayımlanan çalışmaya göre, erkeklerin yaş aldıkça yatakta kalma süresi belirgin biçimde azalıyor. Verilere göre, 18-24 yaş arası erkeklerde ortalama seks süresi 16,14 dakika olarak ölçüldü. Bu yaş grubunda süreler birkaç dakikadan bir saati aşan performanslara kadar değişiyor.

ZİRVE 25-34 YAŞ ARASINDA

Araştırmaya göre, 25-34 yaş grubu, erkeklerin performans açısından zirve yaptığı dönem olarak öne çıkıyor. Bu yaş aralığında ortalama süre 18,29 dakikaya yükseliyor. Uzmanlar, bu dönemde fiziksel güç ile deneyimin birleşmesinin performansı artırdığını belirtiyor.

Zaman Erkeklere Acımıyor: Erkeklerin Yaşa Göre Cinsel Performansı Belli Oldu - Resim : 1
Erkeklerin yaşa bağlı cinsel performans süreleri belli oldu.

40’TAN SONRA DÜŞÜŞ BAŞLIYOR

35-44 yaş grubunda ortalama süre 17,40 dakikaya düşerken, 45-54 yaş arasında 14,14 dakikaya kadar geriliyor. 55-64 yaş grubunda ortalama süre 11,30 dakika, 65 yaş ve üzerindeyse sadece 8,15 dakika olarak kaydedildi. Uzmanlara göre bu düşüşün nedeni, hormon seviyelerindeki azalma, kronik hastalıklar ve fiziksel dayanıklılığın azalması.

"SÜRE TEK BAŞINA KALİTEYİ BELİRLEMEZ"

Cinsel sağlık uzmanı Sarah Mulindwa, 20’li yaşların sonu ile 30’lu yaşların başının erkekler için en verimli dönem olduğunu söyledi. Mulindwa’ya göre genç yaşlarda orgazm süresi kısa olsa da toparlanma hızı yüksek olduğu için genel dayanıklılık daha uzun sürüyor. Ancak uzman, “Cinsel tatmin yalnızca süreyle ölçülmez. İletişim, ön sevişme ve duygusal bağ da en az performans kadar önemlidir” uyarısında bulundu.

