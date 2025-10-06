Avrupa’nın En Güçlü Orduları Değişti: Türkiye’nin Yeri Dikkat Çekti! İşte Yeni Askeri Güç Listesi

Avrupa’da askeri güç dengesi değişiyor! Avrupa ülkelerinin 2025 yılı asker sayıları açıklandı. Türkiye’nin sırası herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

Avrupa’nın En Güçlü Orduları Değişti: Türkiye’nin Yeri Dikkat Çekti! İşte Yeni Askeri Güç Listesi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Avrupa’da güç dengesi yeniden şekilleniyor! 2025 yılına ait asker sayıları açıklandı, tablo dikkat çekici. Türkiye’nin listede yer aldığı sıra hem şaşırttı hem de gururlandırdı. Savunma gücünü hızla artıran bazı Avrupa ülkeleri beklenmedik şekilde yükselirken, zirvedeki ülke bu yıl da tahtını kimseye kaptırmadı. İşte milyonluk orduların yarıştığı o liste ve Türkiye’nin çarpıcı konumu...

Avrupa ülkelerinin 2025 yılına ait faal asker sayılarını ortaya koyan liste kamuoyuyla paylaşıldı. Verilere göre, 1 milyon 320 bin personelle Rusya açık ara farkla birinci sırada yer aldı. Türkiye, 355 bin 200 faal askerle listenin üst sıralarında yer bularak Avrupa’nın en güçlü 3. ordusu oldu.

Avrupa’nın En Güçlü Orduları Değişti: Türkiye’nin Yeri Dikkat Çekti! İşte Yeni Askeri Güç Listesi - Resim : 1
Türkiye, 355 bin 200 faal askerle listenin üst sıralarında yer bularak Avrupa’nın en güçlü 3. ordusu oldu.

POLONYA VE FRANSA DİKKAT ÇEKTİ

Sıralamada Polonya, Fransa ve Birleşik Krallık gibi ülkelerin yükselişi dikkat çekti. Özellikle son dönemde savunma harcamalarını artıran Polonya, ordusunu 200 binin üzerine çıkararak Avrupa’nın ilk beşi arasında yer aldı.

İŞTE 2025’İN EN BÜYÜK 10 AVRUPA ORDUSU

  1. Rusya – 1.320.000
  2. Ukrayna – 900.000
  3. Türkiye – 355.200
  4. Polonya – 202.100
  5. Fransa – 200.000
  6. Birleşik Krallık – 184.860
  7. Almanya – 181.600
  8. İtalya – (yaklaşık) 165.000
  9. Yunanistan – 142.700
  10. İspanya – 133.282
Bulana 100 Bin TL Ödül Verecek! 6 Aydır Umutla BekliyorBulana 100 Bin TL Ödül Verecek! 6 Aydır Umutla BekliyorYaşam

Dünya Karanlığa Gömülüyor! 24 Yıllık NASA Verileri Alarm VerdiDünya Karanlığa Gömülüyor! 24 Yıllık NASA Verileri Alarm VerdiYaşam

Ev Sahibinden Skandal İlan! 'Emekliye Ev Yok' Dedi, Gerekçesi Olay OlduEv Sahibinden Skandal İlan! 'Emekliye Ev Yok' Dedi, Gerekçesi Olay OlduEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Türkiye Ordu
Galatasaray’da Flaş Gelişme! Okan Buruk Kara Kara Düşünüyor: Takımın Bel Kemiği 2 Maç Yok Galatasaray'ın Yıldızı 2 Maç Yok
Galatasaray’da Icardi Krizi! Dursun Özbek Buna Daha Fazla Dayanamadı: Devre Arasında Gidiyor Galatasaray'da Kriz! Devre Arasında Gidiyor
Bulana 100 Bin TL Ödül Verecek! 6 Aydır Umutla Bekliyor Bulana 100 Bin TL Ödül Verecek! 6 Aydır Umutla Bekliyor
Bu Koku Kedilerin Kabusu! Sebebini Duyunca Çok Şaşıracaksınız Bu Koku Kedilerin Kabusu! Sebebini Duyunca Çok Şaşıracaksınız
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye Operasyon! Çok Sayıda Gözaltı Var İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye Operasyon
Meteoroloji Tarih Verdi! Günlerce Sürecek Şiddetli Yağışlar Kapıda Meteoroloji Tarih Verdi! Şiddetli Yağışlar Kapıda
Ev Sahibinden Skandal İlan! 'Emekliye Ev Yok' Dedi, Gerekçesi Olay Oldu Ev Sahibinden Skandal İlan! 'Emekliye Ev Yok' Dedi, Gerekçesi Olay Oldu
İsrail'in Alıkoyduğu 14 Türk Vatandaşıyla İlgili Dışişleri'nden Flaş Açıklama İsrail'in Alıkoyduğu 14 Türk Vatandaşıyla İlgili Dışişleri'nden Flaş Açıklama
AKP’nin Kurucu İsminden Partiye Zehir Zemberek Sözler: ‘AK Parti Kendi Varlık Prensiplerine İhanet Etmiştir’ AKP’nin Kurucu İsminden Partiye Zehir Zemberek Sözler