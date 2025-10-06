Avrupa’nın En Güçlü Orduları Değişti: Türkiye’nin Yeri Dikkat Çekti! İşte Yeni Askeri Güç Listesi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Avrupa’da güç dengesi yeniden şekilleniyor! 2025 yılına ait asker sayıları açıklandı, tablo dikkat çekici. Türkiye’nin listede yer aldığı sıra hem şaşırttı hem de gururlandırdı. Savunma gücünü hızla artıran bazı Avrupa ülkeleri beklenmedik şekilde yükselirken, zirvedeki ülke bu yıl da tahtını kimseye kaptırmadı. İşte milyonluk orduların yarıştığı o liste ve Türkiye’nin çarpıcı konumu...

Avrupa ülkelerinin 2025 yılına ait faal asker sayılarını ortaya koyan liste kamuoyuyla paylaşıldı. Verilere göre, 1 milyon 320 bin personelle Rusya açık ara farkla birinci sırada yer aldı. Türkiye, 355 bin 200 faal askerle listenin üst sıralarında yer bularak Avrupa’nın en güçlü 3. ordusu oldu.

POLONYA VE FRANSA DİKKAT ÇEKTİ

Sıralamada Polonya, Fransa ve Birleşik Krallık gibi ülkelerin yükselişi dikkat çekti. Özellikle son dönemde savunma harcamalarını artıran Polonya, ordusunu 200 binin üzerine çıkararak Avrupa’nın ilk beşi arasında yer aldı.

İŞTE 2025’İN EN BÜYÜK 10 AVRUPA ORDUSU

Rusya – 1.320.000 Ukrayna – 900.000 Türkiye – 355.200 Polonya – 202.100 Fransa – 200.000 Birleşik Krallık – 184.860 Almanya – 181.600 İtalya – (yaklaşık) 165.000 Yunanistan – 142.700 İspanya – 133.282

