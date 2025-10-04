Bu Koku Kedilerin Kabusu! Sebebini Duyunca Çok Şaşıracaksınız

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Evinizi bir kediyle paylaşıyorsanız, onların meraklı tavırlarına alışkınsınızdır. Yeni bir koku, obje ya da ses duyduklarında hemen incelemeye koyulurlar. Ancak narenciye söz konusu olduğunda bu cesaret bir anda kaybolur. Limon veya portakal kokusu alan kediler, genellikle hızla o bölgeden uzaklaşır. Peki neden?

Uzmanlara göre kedilerin bu tepkiyi vermesinin nedeni, olağanüstü gelişmiş koku alma duyularında gizli. İnsan burnunda yaklaşık 5 milyon koku reseptörü bulunurken, kedilerde bu sayı 200 milyona kadar çıkıyor. Bu da onların kokuları bizden çok daha yoğun ve rahatsız edici şekilde algılamasına yol açıyor.

Limon veya portakal kokusu alan kediler, genellikle hızla o bölgeden uzaklaşır.

Narenciye kabuklarında bulunan limonen adlı doğal bileşik, insanlara ferah bir koku verirken, kediler için oldukça keskin ve tahriş edici bir etki yaratıyor. Bu madde, onların koku duyularını adeta “yakıyormuş” gibi hissettirdiği için kediler bu kokudan hızla kaçıyor.

Uzmanlar, kedilerin bulunduğu ortamlarda limon kabukları veya narenciye özlerinin bulundurulmamasını tavsiye ediyor.

HANGİ KOKULARI SEVİYORLAR?

Kedilerin uzak durduğu kokular olduğu kadar, bayıldıkları bazı doğal kokular da var. Özellikle kedi nanesi (catnip), gümüş asma (silvervine), kedi kekiği (cat thyme), hanımeli ve valerian otu kedilerde mutluluk hissi yaratabiliyor. Bazı kediler ise fesleğen veya gül kokusuna karşı pozitif tepkiler verebiliyor.

Kediler fesleğen veya gül kokusuna karşı pozitif tepkiler verebiliyor.

TEHLİKELİ KOKULARA DİKKAT!

Evde sıkça kullanılan bazı parfüm ve uçucu yağlar ise kediler için ciddi bir tehlike oluşturuyor. Özellikle lavanta, okaliptüs ve ardıç yağı gibi esansiyel yağlar kedilerde solunum problemleri, alerjik reaksiyonlar veya zehirlenmelere neden olabiliyor.

Bu nedenle uzmanlar, kedilerin bulunduğu ortamlarda yapay oda kokuları veya güçlü parfümler kullanılmamasını öneriyor.

Kaynak: Haber Merkezi