Telefonunuzda Bu Oyun Varsa Hemen Silin! Bataryayı Patlatıyor

Sosyal medyada yayılan yeni bir iddia, akıllı telefon kullanıcılarını endişelendirdi. “Kana” isimli bir mobil oyunun, oynandığı cihazlarda aşırı ısınmaya ve hatta bataryanın patlamasına neden olduğu öne sürüldü.

OYUN TELEFONU AŞIRI ISITIYOR

Kullanıcıların sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlara göre, “Kana” adlı oyunu indiren bazı kişiler cihazlarının kısa sürede aşırı ısındığını, hatta bataryanın şiştiğini ve patladığını iddia etti. Bu durumun özellikle eski model telefonlarda daha büyük risk yarattığı belirtiliyor.

“Kana” isimli bir mobil oyunun bataryanın patlamasına neden olduğu öne sürüldü.

Her ne kadar bu iddialar resmi kaynaklarca doğrulanmamış olsa da, teknoloji uzmanları bu tür paylaşımların göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI

Uzmanlar, oyunların cihaz performansını doğrudan etkilediğini belirterek şu uyarıda bulunuyor:

“Yüksek işlemci gücü gerektiren veya hatalı yazılım içeren uygulamalar, bataryanın aşırı ısınmasına, şişmesine ve ömrünün kısalmasına neden olabilir.”

Ayrıca kullanıcıların oyun ve uygulamaları yalnızca resmî mağazalardan (Google Play, App Store gibi) indirmesi gerektiği hatırlatılıyor.

CİHAZINIZI KORUMAK İÇİN NE YAPMALI?

•Bilinmeyen kaynaklardan uygulama yüklemeyin.

•Oyun indirirken kullanıcı yorumlarını ve izinlerini kontrol edin.

•Telefon aşırı ısınırsa oyunu kapatıp cihazı dinlendirin.

•Batarya şişmesi ya da koku hissederseniz cihazı kullanmayı bırakın.

