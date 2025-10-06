Bulana 100 Bin TL Ödül Verecek! 6 Aydır Umutla Bekliyor
Adana’da iki güvercini kaybolan Cengiz Efe, 6 aydır süren arayışına rağmen kuşlarını bulamayınca ödül miktarını 20 binden 100 bin liraya yükseltti. Efe, "Nereye götürdün diye sormayacağız, yeter ki geri gelsinler" dedi.
Adana’nın Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi’nde yaşayan Cengiz Efe, 2 Nisan akşamı arkadaşlarıyla birlikte güvercinlerini kümesten uçurdu. Ancak iki güvercin o günden sonra geri dönmedi. Efe, kuşlarını bulana ilk etapta 20 bin lira ödül vereceğini duyurdu. Ancak aradan geçen 6 aya rağmen hiçbir iz bulunamayınca, hayvanlarına kavuşma umuduyla ödülü 100 bin TL’ye çıkardı.
"KİMSEYE SORU SORMAYACAĞIZ"
Efe, kayıp güvercinleri için yaptığı çağrıda bulunarak, “Kuşlarımızı kim getirirse getirsin, kimseye ‘nereye götürdün’ demeyeceğiz. Gerekirse bir aracıyla teslim etsinler, biz yine ödülü vereceğiz. Artık tek isteğimiz kuşlarımızın geri dönmesi.” dedi.
"ONLARA ÇOCUĞUM GİBİ BAKIYORDUM"
Kuşlarına gözü gibi baktığını dile getiren Efe, "Bir insan evladını kaybedince ne hissediyorsa ben de aynısını yaşıyorum. Onlara çocuğum gibi bakıyordum. Aşılarını yaptırdım, özel yemlerle besledim. Maddi değerleri değil, manevi değeri bizim için paha biçilemez." açıklamasında bulundu.
Tüm güvercin meraklılarına da seslenen Cengiz Efe, "Kuşçu camiasına sesleniyorum, Allah için kuşlarımızı geri verin. 6 aydır her gün onları arıyoruz. Sadece geri gelsinler, yeter." diye konuştu.
Kaynak: İHA