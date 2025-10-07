Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan Meclis'te 'Sıkı Para Politikası' Mesajı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda konuştu. Başkan Karahan, sıkı para politikasının devam edeceği yönünde vurgu yaparak dezenflasyonun devam ettiğini söyledi. Karahan, küresel enflasyon riskinin de devam ettiğini belirterek Türkiye'de ise kira enflasyonunun yüksek seyrettiğini ifade etti.

Karahan, sıkı para politikasının sonuçlarını kademeli bir şekilde almaya devam ettiklerini söyleyerek "Yurt içi talep yavaşlama seyrini sürdürürken talep koşulları dezenflasyonist düzeyde seyrediyor. 2024 yılı haziran ayından bu yana devam eden dezenflasyon süreci yavaşlasa da atacağımız adımlarla enflasyonun ara hedeflerle uyumlu şekilde seyretmesini sağlayacağız" dedi.

'ENFLASYON RİSKİ SÜRÜYOR'

Fiyat istikrarının sağlanması amacıyla aldıkları mesafeyi önemsediklerini ifade ederek "Önümüzdeki dönemde de tüm para politikası araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz. Küresel enflasyona ilişkin riskler tamamen ortadan kalkmış değil. Merkez bankaları faiz indirimlerini bu riskleri de dikkatle gözeterek sürdürüyor" diye konuştu.

Karahan, "Sıkı para politikamızın hedeflenen bir sonucu olarak, talep kompozisyonundaki dengelenme devam ediyor. Önceki yılların aynı dönemleriyle kıyasladığımızda, 2025 yılının ilk altı aylık döneminde toplam tüketimin yıllık büyümesinin yavaşladığını, toplam yatırımların büyümesinin ise arttığını görüyoruz. Bildiğiniz üzere, talebi yakından anlamak için satış ve tüketim göstergelerini düzenli şekilde takip ediyoruz. Ve bu göstergelerin de normal eğilimlerine kıyasla hangi düzeyde olduğunu anlamamız önem taşıyor. Bunun için, bu serileri trendden arındırıp inceliyoruz" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan

'KİRA ENFLASYONU YÜKSEK SEYRETTİ'

Eylül ayında yıllık tüketici enflasyonunda bir yükseliş olduğunu anlatan Karahan, "Bu seyirde, gıda ile hizmet fiyat gelişmeleri öne çıktı. Nitekim aylık hizmet enflasyonu okula dönüş etkisi öncülüğünde yükselirken, gıda fiyatları üzerinde arz yönlü unsurların etkisini hissettik. Hizmet grubundaki dinamikleri yakından incelediğimizde, zamana bağlı fiyat belirleme ve geçmiş enflasyona endeksleme eğilimi yüksek olan kalemlerin hizmet enflasyonundaki ataleti artırdığını görüyoruz" dedi.

Son bir yıllık dönemdeki enflasyon gelişmelerine bakıldığında eğitim ve kira kalemleri öne çıktığını bildiren Karahan, "Lokanta-otel gibi talep koşullarına duyarlılığı yüksek olan hizmet alt kalemlerinde ise görece ılımlı fiyat artışları söz konusu. Kira enflasyonunun, deprem ve kentsel dönüşüm gibi konut sektörüne özgü arz yönlü unsurların da etkisiyle, öngördüğümüzden daha yüksek seyrettiğini not etmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

'ENFLASYON BEKLENTİLERİ GERİLEDİ'

Fatih Karahan, yıllık enflasyonla alakalı "Yıllık enflasyon, son 12 aydaki aylık değişimlerin bileşimi olması nedeniyle, bünyesinde geçmiş yüksek artışları da barındırabiliyor. Bu nedenle enflasyonun yakın dönemdeki seyrini anlayabilmek amacıyla, ana eğilim göstergelerinin son üç aydaki gelişimini inceliyoruz. Son üç aydaki yıllıklandırılmış ana eğilimi hesapladığımızda, takip ettiğimiz altı göstergenin ortalaması, yüzde 28 seviyelerine işaret ediyor" dedi.

Medyan enflasyonda da ana eğilimin yüzde 26 civarında olduğunu ima ettiğine değinen Karahan, "Bu seviyeler mevcut tüketici enflasyonu olan yüzde 33,3'ün altında olsa da, bize dezenflasyon sürecinin yavaşladığını gösteriyor. Dezenflasyon sürecinde, enflasyon beklentilerinin seyri de büyük önem arz ediyor. Enflasyon beklentilerinin sektörler genelinde gerilediğini izliyoruz. Beklentiler, iyileşse de halen enflasyon tahminlerimizin üzerinde seyrediyor. Bu yönüyle beklentiler, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ediyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi