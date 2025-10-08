Kimse Bunu Beklemiyordu! Reuters Resmen Duyurdu: Medya Devi Satılıyor, Tüm Dengeler Değişecek

Dünyanın prestijli haber kanalı Reuters, dünya basını ile ilgili çok çarpıcı bir haberi son dakika olarak duyurdu. Kimse bunu beklemiyordu. İngiltere’nin köklü ailelerinden olan Lynn Forester de Rothschild, küresel medya ve bilgi şirketi The Economist’teki tüm hisselerini elden çıkarmaya hazırlanıyor. Axios’un, konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre satış süreci resmen başladı. Bu satış işlemi ile tüm dengeler değişmiş olacak.

İngiliz hayırsever Lynn Forester de Rothschild, ailesinin küresel medya ve bilgi şirketi The Economist’teki tüm hisselerini satma kararı aldı. Reuters tarafından aktarılan bilgilere göre, Rothschild ailesi, 1843 yılında kurulan şirkette %26,7 oranında hisseye sahip bulunuyor. Bu payın yaklaşık %20’si oy hakkı veren hisselerden oluşuyor.

The Economist’in diğer büyük hissedarı ise, İtalyan Agnelli ailesinin finans kuruluşu Exor. Exor, şirkette yaklaşık %43,4’lük bir paya sahip.

SATIŞ SONRASI DEĞERİ 800 MİLYON STERLİN’E ÇIKACAK

Satış işlemi tamamlandığında The Economist Group’un toplam değeri yaklaşık 800 milyon sterlin (1,07 milyar dolar) civarında olacak. Rothschild ailesinin elindeki payın değeri ise 400 milyon sterline kadar çıkabilir.

MEDYA SEKTÖRÜNDE DENGELER DEĞİŞECEK

Rothschild ailesinin danışmanlarının ABD ve Birleşik Krallık’taki potansiyel alıcılarla – aile ofisleri ve stratejik yatırımcılar da dahil olmak üzere – görüşmelere başladığı bildirildi. Satış sürecinin, daha önce Bloomberg tarafından da aktarıldığı üzere, Lazard tarafından yürütüldüğü ifade edildi.

Axios’un aktardığına göre, satışın bu yıl tamamlanması bekleniyor. The Economist ile ilgili son büyük hisse devri 2015 yılında gerçekleşmişti. O dönemde Britanya merkezli Pearson, dergideki %50’lik hissesini satarak, yaklaşık 60 yıllık ortaklığını sonlandırmıştı.

