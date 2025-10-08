Kredi Kartı Borcu Olanlar Dikkat! Yapılandırma İçin Son 2 Gün Kaldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) bireysel kredi kartı borçlarına ilişkin yeniden yapılandırma uygulamasında başvuru süresi 10 Ekim 2025 Cuma günü sona erecek.

SON 2 GÜN

Bireysel kredi kartları veya daha önce yapılandırılmış kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılması için belirlenen sürenin dolmasına iki gün kaldı. BDDK’nın 10 Temmuz tarihli kurul kararına göre, düzenleme kapsamında kredi kartı borçları 48 aya kadar taksitlendirilebilecek. Yapılandırma sonrası belirlenen aylık taksit tutarları, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek.

DETAYLAR NELER?

Kredi kartı yapılandırma borcunun yüzde 50’si ödenmeden kart limitinde artış yapılamayacak. Ayrıca yapılandırma tutarının kredi kartı limitini aşması durumunda, bu fark limit aşımı olarak değerlendirilmeyecek. Alınan karar çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da kredi kartı yapılandırmalarında uygulanacak azami faiz oranını yüzde 3,11 olarak belirlemişti.

Yapılandırmadan faydalanmak isteyen vatandaşların 10 Ekim Cuma günü mesai bitimine kadar başvurularını bankalara yapmaları gerekiyor.

Kaynak: AA