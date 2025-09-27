Özgür Özel'den Anıtkabir'e Ziyaret

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 22. Olağanüstü Kurultay'da seçilen Parti Meclisi (PM) üyeleri, Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri ve 28. dönem milletvekilleriyle birlikte Anıtkabir'e duygusal bir ziyaret gerçekleştirdi.

Heyet, öncelikle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Ardından II. Cumhurbaşkanı ve CHP'nin eski Genel Başkanı İsmet İnönü'nün mozolesine çiçek sunuldu. Anıtkabir merdivenlerinde gerçekleştirilen fotoğraf çekiminin sonrasında, grup Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Burada Özgür Özel, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak, partinin güncel mücadelelerine dair kapsamlı bir not kaleme aldı.

'MÜCADELEYİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ'

İşte Özel'in deftere yazdıkları:

"Aziz Atatürk, Sayın Genel Başkanım, 21 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 22'nci Olağanüstü Kurultayımızda görev alan Parti Meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu üyelerimiz ve 28. dönem milletvekillerimiz ile birlikte huzurunuzdayız. Sizden emanet demokrasimizi ve partimizi hedef alan 19 Mart 2025 tarihli sivil darbe teşebbüsüne karşı milletimizle birlikte verdiğimiz mücadeleyi, ülkemizin dört bir köşesinde kararlılıkla sürdürüyoruz.

'AZİMLE ÇALIŞMAYA SÖZ VERİYORUZ'

Kurucu kadrolarımızdan aldığımız ilhamla Türkiye'de adaleti, demokrasiyi ve toplumsal refahı hakim kılana dek, egemenliğin sahibi olan milletimizin üzerinde hiçbir güce inanmadan azimle çalışmaya söz veriyoruz. 'Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin devlet halinde varlığı kabul olunamaz.' sözünüzden aldığımız ilhamla mahkemede, gelirde ve sosyal hayatta adaleti sağlamak, ülkemizin dünyadaki saygınlığını yüceltmek için gereken birikime ve örgütlü güce sahibiz. Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor, size ve kurucu kadrolarımıza minnetlerimizi sunuyor, tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun."

