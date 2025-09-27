Kobani Davası İstinaf Yolunda: Avukatlar Tahliye İçin Harekete Geçiyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kobani Davası, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu sanıklara verilen ağır cezaların ardından istinaf sürecine girdi. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nin açıkladığı karara karşı savunma tarafı temyiz yolunu seçti. Mahkemenin gerekçeli kararı, tam 32 bini aşan sayfa hacmiyle Haziran ayında kamuoyuna duyurulmuştu. Bu kararın ardından dosya, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne (istinaf) sevk edildi.

AVUKATLAR HAREKETE GEÇİYOR

Savunma avukatlarından Nuray Özdoğan, dosyanın istinaf mahkemesinde işlem sırasına alındığını belirterek, önümüzdeki günlerde tahliye taleplerini içeren dilekçeleri mahkemeye vereceklerini duyurdu. Özdoğan, sürecin acilen hızlandırılması çağrısında bulundu. Demirtaş'a 42 yıl, Yüksekdağ'a ise 32 yıl 9 ay hapis cezası verilmesi, davanın uluslararası boyutta da tartışma konusu olmuştu. Avukatlar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları, Avrupa Konseyi'nin uyarıları ve Demirtaş ile ilgili ihtarları delil olarak sunmayı planlıyor.

'İSTİNAF MAHKEMESİ TAHLİYE KARARI VERMELİ'

Özdoğan, istinaf mahkemesinin ön inceleme aşamasını hızla tamamlayarak tahliye kararı vermesi gerektiğini ifade etti: “İlk acil işlem aslında yargılananların tahliye edilmesidir. Bu dava, hem yerel hem de uluslararası aşamalarda hukuksuzluğu ortaya çıkmış bir dosya. AİHM kararları, Avrupa Konseyi’nin çağrısı ve Demirtaş’a ilişkin ihtarlar ortada. İstinaf mahkemesinin ön inceleme aşamasını kısa sürede tamamlayıp tahliye kararı vermesi gerekir.”

'BÜYÜK BİR HUKUKSUZLUK OLUR'

Davanın savunma ekibi, Ceza Muhakemesi Kanunu'na dayanarak istinaf mahkemesinin tahliye veya tedbir kararları verme yetkisine sahip olduğunu hatırlattı. Özdoğan, bu yetkinin kullanılmaması durumunda hukuksuzluğun süreceğini belirterek, “Bu, sadece yerel mahkemenin yetkisinde değildir. Ceza Muhakemesi Kanunu açıktır; istinaf da tahliye ya da tedbire ilişkin karar verebilir. Bu tutukluluk halinin sürdürülmesi büyük bir hukuksuzluk olur” dedi.

İstinaf süreci, mahkemenin dosyayı esasından inceleyeceği bir aşamayı kapsayacak. Eğer cezalar onanırsa, dosya Yargıtay'a taşınacak. Avukatlar, “İlk işlem tutuklu siyasetçilerin tahliyesi olmalı” diyerek, tutukluluk halinin sona erdirilmesinin öncelikli adım olması gerektiğini yineledi.

Kaynak: Bianet