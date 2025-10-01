Kandilli Rasathanesi Duyurdu... Çankırı'da Deprem!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kandilli Rasathanesi, Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 5.0 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD da depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı. AFAD ise depremin derinliğini 10.43 kilometre olarak ölçtü.

