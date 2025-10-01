Kandilli Rasathanesi Duyurdu... Çankırı'da Deprem!
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde deprem meydana geldi. Hem AFAD, hem de Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı.
Kandilli Rasathanesi, Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 5.0 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD da depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı. AFAD ise depremin derinliğini 10.43 kilometre olarak ölçtü.
