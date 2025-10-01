Ankara’da Ölüme Korkunç Davetiye! Tam 3 Ton, Hepsi Bozuk ve Küflenmiş … Tek Tek İmha Edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayınladığı skandallar listesine neredeyse her gün yeni bir ürün eklenmeye devam ederken, bir skandal da Ankara’da ortaya çıktı. Ankara’da denetim yapılan bir işletmede bozulmuş, küflenmiş, etiketsiz peynir, krema ve yoğurt ürünleri tespit edildi. El konulan ürünler imha edilirken işletme hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, kısa süre önce gıdada hile yapan firmaları ve uyguladıkları hile yöntemlerini tek tek listeler halinde açıklamaya başlamıştı. Skandallar listesi açıklanmaya sürerken bir yandan da denetimlere devam edildi.

Denetlenen soğuk depodan mide bulandıran skandal ortaya çıktı

SOĞUK DEPODA SKANDAL

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Yenimalle’de denetimler gerçekleştirdi. Buradaki denetimlerde bir işletme tesisindeki çiğ süt ve süt ürünleri, müstakil yeniden ambalajlama işletmesi ve sıcaklık kontrollü müstakil soğuk depo faaliyetleri incelendi.

3 binden fazla ürün imha edildi

3 TONDAN FAZLA BOZUK ÜRÜN

Yapılan kontrollerde bozulmuş, küflenmiş, etiketsiz, çift etiketli ve hatalı etiket bilgisi bulunan peynir, krema ve yoğurt ürünleri tespit edildi. 3 ton 208 kilo 400 gram ürüne el konuldu.

İşletme hakkında idari işlem başlatıldı

ADLİ VE İDARİ İŞLEM BAŞLATILDI

Ürünler imha edilirken, 5996 sayılı 'Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu' kapsamında işletme hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

