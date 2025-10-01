Ankara’da Ölüme Korkunç Davetiye! Tam 3 Ton, Hepsi Bozuk ve Küflenmiş … Tek Tek İmha Edildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tarım ve Orman Bakanlığı, kısa süre önce gıdada hile yapan firmaları ve uyguladıkları hile yöntemlerini tek tek listeler halinde açıklamaya başlamıştı. Skandallar listesi açıklanmaya sürerken bir yandan da denetimlere devam edildi.

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Yenimalle’de denetimler gerçekleştirdi. Buradaki denetimlerde bir işletme tesisindeki çiğ süt ve süt ürünleri, müstakil yeniden ambalajlama işletmesi ve sıcaklık kontrollü müstakil soğuk depo faaliyetleri incelendi.

Yapılan kontrollerde bozulmuş, küflenmiş, etiketsiz, çift etiketli ve hatalı etiket bilgisi bulunan peynir, krema ve yoğurt ürünleri tespit edildi. 3 ton 208 kilo 400 gram ürüne el konuldu.

Ürünler imha edilirken, 5996 sayılı 'Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu' kapsamında işletme hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

