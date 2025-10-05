Beyoğlu'nda 'Bastonlu Dede'ye Baskın! Termos Açıldı Gerçek Ortaya Çıkınca Tutuklandı

Beyoğlu’nda termos içine uyuşturucu saklayarak satışını yapan, ‘Bastonlu Dede’ lakaplı 74 yaşındaki şüpheli H.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi. H.B.’nin evinde yapılan aramalarda 81 adet uyuşturucu karışımlı tütün ve 10 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Beyoğlu’nda elinde bastonla dolaşan 74 yaşındaki H.B., termos içinde uyuşturucu sattığı gerekçesiyle polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"Bastonlu Dede" lakabıyla bilinen H.B.’nin evinde yapılan aramalarda çok sayıda satışa hazır uyuşturucu madde ve yüklü miktarda nakit para ele geçirildi. Mahkemeye çıkarılan H.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beyoğlu'nda 'Bastonlu Dede'ye Baskın! Termos Açıldı Gerçek Ortaya Çıkınca Tutuklandı - Resim : 1
'Bastonlu Dede' yakayı ele verdi

GÜVEN TİMLERİ EVİ TAKİBE ALDI

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timleri, Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçti. Polis, söz konusu adres ve çevresinde bir süre fiziki takip gerçekleştirdi.

Eve giren dört kişi, kısa süre sonra dışarı çıktıkları anda durdurularak üst aramasına tabi tutuldu. Şüphelilerden birinin üzerinde uyuşturucu madde bulunması üzerine ekipler, eve operasyon düzenledi.

Beyoğlu'nda 'Bastonlu Dede'ye Baskın! Termos Açıldı Gerçek Ortaya Çıkınca Tutuklandı - Resim : 2

TERMOSUN İÇİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Evde yapılan detaylı aramalarda, termos içine gizlenmiş 41 parça satışa hazır uyuşturucu madde, 81 adet uyuşturucu karışımlı tütün ve 10 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen toplam uyuşturucu miktarının 318 gram olduğu belirtildi. Ayrıca evde 96 bin 900 lira nakit para bulundu.

Beyoğlu'nda 'Bastonlu Dede'ye Baskın! Termos Açıldı Gerçek Ortaya Çıkınca Tutuklandı - Resim : 3
Termosun içinden uyuşturucu çıktı

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan H.B. ve evden çıkan üç kişi, emniyete götürüldü. H.B., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. “Uyuşturucu ticareti yapmak” suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılan H.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer üç şüpheli hakkında ise “uyuşturucu kullanmak” suçundan işlem yapıldı ve serbest bırakıldı.

Beyoğlu'nda 'Bastonlu Dede'ye Baskın! Termos Açıldı Gerçek Ortaya Çıkınca Tutuklandı - Resim : 4

Kaynak: DHA

Etiketler
Beyoğlu Uyuşturucu
Son Güncelleme:
Tedesco'yu Yıkan Haber! Maça Saatler Kala Fenerbahçe'de Korkutan Gelişme: Yıldız İsme Apar Topar MR Çekildi Maça Saatler Kala Korkutan Haber
Eski Hakem Deniz Çoban'dan Dev Maç Sonrası Bomba İddia: Derbi Tekrar Edebilir! Bomba İddia: Derbi Tekrar Edebilir
Ağrı'da Uyuşturucu Operasyonu Ağrı'da Uyuşturucu Operasyonu
Bolu'da 8 Firari Yakalandı Bolu'da 8 Firari Yakalandı
ÇOK OKUNANLAR
Ekonomik Krizden Sağlam Çıkamadılar! Türkiye'nin Tekstil Devi Resmen İflas Etti: 100'den Fazla Marka Etkilendi Türkiye'nin Tekstil Devi Resmen İflas Etti
Milyar Dolarlık Liste! Türkiye'nin En Zengin İş İnsanları Belli Oldu, İlk 10’da Sürpriz İsimler Türkiye'nin En Zengin İş İnsanları Belli Oldu, İlk 10’da Sürpriz İsimler
Beşiktaş Derbisi Sonrası İpleri Koparttı! Yönetime Resti Çekti, Icardi Bavullarını Topladı Gidiyor Icardi'den Flaş Ayrılık Kararı
Özgür Özel O Fotoğrafı İşaret Etti: 'CHP'yi Yalnızlaştıramazsınız' Özgür Özel O Fotoğrafı İşaret Etti: 'CHP'yi Yalnızlaştıramazsınız'
Turizm Cenneti Likya Yolu'nda Esrarengiz Kayıplar: Şimdi de Polonyalı Turistten Haber Alınamıyor Likya Yolu'nda Neler Oluyor? Şimdi de Polonyalı Turist Kayıp