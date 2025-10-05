Ağrı'da Uyuşturucu Operasyonu

Ağrı'da, İran üzerinden ülkeye uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda toplam 2 kilo 402 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ağrı'da Uyuşturucu Operasyonu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ağrı Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran üzerinden ülkeye uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan operasyonda; S.A., N.A., D.A. ve H.M.G. isimli şüphelilerin üst aramasında ayakkabı tabanına gizlenmiş 8 parça halinde toplam bin 489 gram metamfetamin bulundu. Ayrıca S.A., M.A. ve K.K. isimli şüphelilerin iç muayenelerinde 132 paket halinde toplam 826 gram metamfetamin ele geçirildi. B.A. isimli şüpheliden de 78 gram metamfetamin alındı. Operasyonda toplamda 141 paket ve 2 kilo 402 gram uyuşturucu madde ele geçirilmiş oldu.

Ağrı'da Uyuşturucu Operasyonu - Resim : 1

Yakalanan N.K., S.A., M.A. ve K.K. isimli şüpheliler, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. H.M.G. isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Tedesco'yu Yıkan Haber! Maça Saatler Kala Fenerbahçe'de Korkutan Gelişme: Yıldız İsme Apar Topar MR Çekildi Maça Saatler Kala Korkutan Haber
Eski Hakem Deniz Çoban'dan Dev Maç Sonrası Bomba İddia: Derbi Tekrar Edebilir! Bomba İddia: Derbi Tekrar Edebilir
Bolu'da 8 Firari Yakalandı Bolu'da 8 Firari Yakalandı
Osmaniye'de Kaçak İlaç Operasyonu! Tam 2,5 Milyon Lira... Osmaniye'de Kaçak İlaç Operasyonu! Tam 2,5 Milyon Lira...
ÇOK OKUNANLAR
Ekonomik Krizden Sağlam Çıkamadılar! Türkiye'nin Tekstil Devi Resmen İflas Etti: 100'den Fazla Marka Etkilendi Türkiye'nin Tekstil Devi Resmen İflas Etti
Milyar Dolarlık Liste! Türkiye'nin En Zengin İş İnsanları Belli Oldu, İlk 10’da Sürpriz İsimler Türkiye'nin En Zengin İş İnsanları Belli Oldu, İlk 10’da Sürpriz İsimler
Beşiktaş Derbisi Sonrası İpleri Koparttı! Yönetime Resti Çekti, Icardi Bavullarını Topladı Gidiyor Icardi'den Flaş Ayrılık Kararı
Özgür Özel O Fotoğrafı İşaret Etti: 'CHP'yi Yalnızlaştıramazsınız' Özgür Özel O Fotoğrafı İşaret Etti: 'CHP'yi Yalnızlaştıramazsınız'
Turizm Cenneti Likya Yolu'nda Esrarengiz Kayıplar: Şimdi de Polonyalı Turistten Haber Alınamıyor Likya Yolu'nda Neler Oluyor? Şimdi de Polonyalı Turist Kayıp