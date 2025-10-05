Damlaya Damlaya Ev Sahibi Olun! TOKİ'den Konutta 'Yüzyılın' Hamlesi Geliyor: İstanbul'da Bir İlke İmza Atılacak

Ev sahibi olmanın hayaliyle yanıp tutuşanlara güzel haber verildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), inşa ettiği sosyal konutlarla bugüne kadar 1 milyon 740 bin dar gelirli ailenin ev sahibi olmasını sağladı. Aynı zamanda TOKİ "Yüzyılın Konut Projesi" ismiyle yıl sonunda hayata geçirilecek projesiyle inşa seferberliğini başlattı. İstanbul'da bir ilke imza atılacak. İşte tüm detaylar haberimizde...

Damlaya Damlaya Ev Sahibi Olun! TOKİ'den Konutta 'Yüzyılın' Hamlesi Geliyor: İstanbul'da Bir İlke İmza Atılacak
Yaptığı dev projelerle dar gelirli ailelerin ev sahibi olmasını sağlayan TOKİ'den dev hamleler peş peşe geliyor. Özellikle deprem, sel, orman yangını gibi olaylardan etkilenen afetzedeler için de konut inşa çalışmalarını sürdüren TOKİ, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede eş zamanlı 453 bin konutun inşasına başladı.

Depremden etkilenen 11 ilde bugüne kadar 304 bin konut tamamlandı, 1 milyondan fazla vatandaş güvenli evlerine yerleştirildi. Gelecek 3 ay içinde ise tamamlanma aşamasına gelen 150 bin konut daha hak sahiplerine teslim edilecek.

1 MİLYON 740 BİN AİLE EV SAHİBİ OLDU

Bir yandan depremzedeler için inşaat projelerini sürdüren TOKİ, bir yandan da Türkiye'nin dört bir yanında 81 il ve 2 binin üzerinde yerleşim yerinde dar gelirli vatandaşlar için sosyal konut projelerini yürütüyor. Bugüne kadar yapılan çalışmalarla Türkiye genelinde 1 milyon 740 bin aile ev sahibi oldu. Bu konutlarda 5 milyondan fazla vatandaş afet riskinden uzak modern yaşam alanlarına kavuştu. Halihazırda Türkiye genelinde 280 bin sosyal konutun inşa çalışmaları da devam ediyor.

Damlaya Damlaya Ev Sahibi Olun! TOKİ'den Konutta 'Yüzyılın' Hamlesi Geliyor: İstanbul'da Bir İlke İmza Atılacak - Resim : 1

TÜRKİYE TARİHİNİN EN BÜYÜK SOSYAL KONUT PROJESİ GELİYOR

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Meclis'e sunulan ve 2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı'nda dar ve orta gelirli ailelere yönelik 500 bin konut üretimi hedefleniyor.

"Yüzyılın Konut Projesi" ismiyle yıl sonunda hayata geçirilecek ve 81 ili kapsayacak inşa seferberliği, Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olma niteliğini taşıyor. Projede, şehit yakını ve gaziler, emekliler, gençler, en az üç çocuğu olan aileler ve engelliler için özel kontenjan ayrılacak.

İSTANBUL'DA BİR İLK YAŞANACAK

Proje kapsamında ayrıca İstanbul'daki fahiş kira artışlarını dengelemek ve vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak için ilk kez kiralık sosyal konut kampanyası hayata geçirilecek.

Yüzyılın Konut Projesi'nde İstanbul'da satışa sunulacak konutların yanı sıra kiralanacak konutlar için de kontenjan ayrılacak.

Damlaya Damlaya Ev Sahibi Olun! TOKİ'den Konutta 'Yüzyılın' Hamlesi Geliyor: İstanbul'da Bir İlke İmza Atılacak - Resim : 2
İstanbul'da bir ilke imza atılacak

Devletin ev sahibi olacağı sistem için TOKİ koordinesinde bir mekanizma kurulacak. Konutların yapımının tamamlanmasının ardından kiralama süreci başlayacak.

Piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek bu konutlardan, belirlenen kriterlere uygun kişiler faydalanabilecek. Konutların ne kadar süreliğine kiralanacağını TOKİ duyuracak.

TOKİ'nin konut satışında olduğu gibi, başvuru yapanlar arasında hak sahipliği süreci kurayla belirlenecek. Kurada kiracı olmaya hak kazanan vatandaşlar sözleşme imzalayacak. Bu süreçte düzenli kira ödemelerinin yapılıp yapılmadığı ve evlerin durumu düzenli denetime tabi olacak.

Kaynak: AA

TOKİ konut fiyatları
