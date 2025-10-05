‘Duran Adam’ Eylemine Katılan 19 Genç İçin Duruşma Tarihi Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gezi Parkı eylemlerinin 12’nci yıl dönümünde akşam saatlerinde Taksim Meydanı’nda toplanan bir grup genç, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde “Duran Adam” eylemini gerçekleştirdi. Herhangi bir taşkınlık ya da slogan olmadan yapılan bu sessiz protestoya polis ekipleri kısa sürede müdahale etti. Aralarında iki çocuğun da bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. Çocuklar gece saatlerinde serbest bırakılırken, diğer 19 kişi ise adli kontrol şartıyla ve yurt dışı çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Mayıs'ta yapılan eyleme katıldıkları gerekçesiyle 19 kişi hakkında dava açtı. İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma tarihini 8 Ekim saat 11.00 olarak belirledi. Gençler, kanuna aykırı toplantı ve gösteri düzenledikleri iddiasıyla yargılanacak.

‘BU DAVA, KORKUNUN SOMUT BİR YANSIMASI’

Gençlerin avukatlarından Kerim Bütün, yargı sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu dava Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'na duyulan derin korkunun da somut bir göstergesidir. 8 Ekim günü, iktidarın bu korkusunu ve baskıcı yaklaşımını bir kez daha hatırlatma günüdür. Demokrasiye, özgürlüğe ve dayanışmaya inanan herkesi duruşma salonunda omuz omuza olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

‘SADECE DURDUKLARI İÇİN GÖZALTINA ALINDILAR’

Gençlerin savunmasını üstlenen Avukatlar arasında yer alan Avukatın Sesi İnisiyatifi (ASİ) üyesi Kerim Bütün, süreci şu sözlerle anlattı:

"2013 Gezi direnişi sırasında ortaya çıkan ve 'Duran Adam' olarak bilinen eylem biçimini, Gezi'nin yıl dönümünde yeniden gerçekleştiren 19 kişi, yalnızca durarak sessiz bir protesto gerçekleştirdi. Hiçbir aktif eylemde bulunmamalarına rağmen, eylemin başlamasından sadece 10 dakika sonra gözaltına alındılar. Gözaltı işlemlerinin ardından serbest bırakılan müvekkillerimiz hakkında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Şimdi yargılama süreci başlıyor."

Bütün ayrıca, kamuoyunu duruşmaya katılmaya çağırı. Bütün, “Bu dava, siyasi iktidarın en temel demokratik haklardan biri olan ifade ve protesto özgürlüğüne nasıl yaklaştığını açıkça göstermektedir. Aynı zamanda, bu dava Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'na duyulan derin korkunun da somut bir göstergesidir. 8 Ekim günü, iktidarın bu korkusunu ve baskıcı yaklaşımını bir kez daha hatırlatma günüdür. Demokrasiye, özgürlüğe ve dayanışmaya inanan herkesi duruşma salonunda omuz omuza olmaya davet ediyoruz. Gezi'de düşenleri saygıyla selamlıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘BARIŞÇIL PROTESTOYA BİLE TAHAMMÜL YOK’

ASİ üyelerinden Deniz Ertekin de konuya dair yaptığı değerlendirmede, “Gezi eylemlerinin yıl dönümünde 'Duran Adam' eylemini yeniden gerçekleştiren 19 kişi, yalnızca durarak sessiz bir protesto yaptı; hiçbir taşkınlık ya da şiddet içermemesine rağmen dakikalar içinde gözaltına alındı. Şimdi, ifade özgürlüğünü barışçıl biçimde kullandıkları için 8 Ekim'de İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargı önüne çıkıyorlar. Bu dava, düşünce ve ifade özgürlüğüne duyulan tahammülsüzlüğünün açık bir göstergesidir. Herkesi dayanışmaya çağırıyoruz"” dedi.

Kaynak: ANKA