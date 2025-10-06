Bitlis’te Kaçak Göçmen Operasyonu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak göçmenlere yönelik Tatvan ilçesi kırsalında gerçekleştirilen çalışmalarda önemli bir operasyona imza attı. Arazi aramaları sırasında, yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 2 kaçak göçmen ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, ekiplerin titiz taramaları sonucu yakalanan göçmenleri Türkiye’ye sokan ve yönlendiren 2 organizatör şüphelisi de gözaltına alındı. Jandarma sorgusunun ardından adli makamlara çıkarılan şüpheliler, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakalanan kaçak göçmenler ise yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmeleri için Bitlis İl Göç İdaresi Başkanlığı’na teslim edildi. Jandarma, bölgedeki yasa dışı göçmen trafiğini önlemek üzere denetimleri artırma kararı aldı.

Kaynak: DHA