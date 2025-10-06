Bodrum’da Göçmen Operasyonları: 33 Düzensiz Göçmen Yakalandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik ekiplerinin iki ayrı operasyonu, düzensiz göçmenlere yönelik faaliyetlerde sonuç verdi. Toplam 33 düzensiz göçmen yakalanırken, 21’i denizde kurtarıldı.

İlk olayda, Bitez Mahallesi Akvaryum Koyu mevkiinde bir grup düzensiz göçmen ihbarı üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Botu (KB-114), Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Torba/Koldestim) ile Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Operasyonda, kara üzerinde 22 düzensiz göçmen, beraberindeki 11 çocuk ve 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

İkinci olayda ise Bodrum açıklarında lastik botla seyreden bir grup göçmenin bilgisi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-1, KB-112) devreye girdi. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 21 düzensiz göçmen, ekipler tarafından kurtarıldı.

Kaynak: İHA