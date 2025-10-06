Antalya'da Motosiklet Mıcırlı Yolda Kayarak Devrildi: 2 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya’nın Gazipaşa ilçesi Koru Mahallesi’nde, mıcırlı yolda seyreden motosikletin kayması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Frank B. (64) yönetimindeki 07 UA 660 plakalı motosiklet, kaygan zemin nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Motosikletten savrulan sürücü Frank B. ile yolcu Ayten E.B. (60) yaralandı. Olayı fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapılarak Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Polis, kazanın detaylarını belirlemek üzere inceleme başlattı.

Kaynak: İHA