Tokat’ta Traktör Devrildi: 2 Kişi Yaralandı

Tokat’ın Topçam Mahallesi'nde meydana gelen traktör kazasında iki kişi yaralandı.

Tokat’ta Traktör Devrildi: 2 Kişi Yaralandı
Edinilen bilgilere göre, 67 yaşındaki İ.K. yönetimindeki 60 KD 720 plakalı traktör, Recep Yazıcıoğlu Sokak üzerinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü İ.K. ile yanında bulunan 52 yaşındaki E.K. yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

