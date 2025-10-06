Van’da 61,9 Kilogram Skunk Ele Geçirildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Başkale ilçesi Yeşilbulak Mahallesi mevkisinde icra edilen operasyon neticesinde 61,9 kilogram skunk ele geçirilerek, şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA