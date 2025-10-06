Van’da 61,9 Kilogram Skunk Ele Geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 61,9 kilogram skunk ele geçirildi.

Van’da 61,9 Kilogram Skunk Ele Geçirildi
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Başkale ilçesi Yeşilbulak Mahallesi mevkisinde icra edilen operasyon neticesinde 61,9 kilogram skunk ele geçirilerek, şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

