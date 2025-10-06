Samsun’da Motosiklet Kazası: Çocuğa Çarpmamak İçin...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Samsun’un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi Ağabali Köprüsü üzerinde meydana gelen trafik kazasında, motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, yolda aniden çıkan bir çocuğa çarpmamak için yavaşlayan ticari taksinin arkasından seyreden Metin Daştan yönetimindeki 55 APC 272 plakalı motosiklet, taksiye çarpmamak için manevra yaptı. Ancak bu sırada kontrolü kaybeden motosiklet devrilerek savruldu. Kazada sürücü Metin Daştan ile yanında yolcu olarak bulunan Furkan Uyar yaralandı.

Kaynak: İHA