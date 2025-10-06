Samsun’da Motosiklet Kazası: Çocuğa Çarpmamak İçin...

Samsun’un İlkadım ilçesinde, bir çocuğa çarpmamak için yavaşlayan taksiye çarpmamaya çalışan motosiklet devrildi. Kazada sürücü Metin Daştan ve yolcu Furkan Uyar yaralandı.

Son Güncelleme:
Samsun’da Motosiklet Kazası: Çocuğa Çarpmamak İçin...
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Samsun’un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi Ağabali Köprüsü üzerinde meydana gelen trafik kazasında, motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, yolda aniden çıkan bir çocuğa çarpmamak için yavaşlayan ticari taksinin arkasından seyreden Metin Daştan yönetimindeki 55 APC 272 plakalı motosiklet, taksiye çarpmamak için manevra yaptı. Ancak bu sırada kontrolü kaybeden motosiklet devrilerek savruldu. Kazada sürücü Metin Daştan ile yanında yolcu olarak bulunan Furkan Uyar yaralandı.

Antalya'da Motosiklet Mıcırlı Yolda Kayarak Devrildi: 2 YaralıAntalya'da Motosiklet Mıcırlı Yolda Kayarak Devrildi: 2 YaralıYurttan Haberler

Sivas'ta Zincirleme Kaza! 1 Ölü, 2'si Çocuk 4 YaralıSivas'ta Zincirleme Kaza! 1 Ölü, 2'si Çocuk 4 YaralıGüncel

Sivas'ta Feci Kaza! 10 Kişi YaralandıSivas'ta Feci Kaza! 10 Kişi YaralandıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Samsun
Son Güncelleme:
Bugünü Bir Daha Unutamayacak! Arda Turan Darmadağın Oldu, Ne Olduğunu Anlayamadı Bile Arda Turan Darmadağın Oldu!
Osimhen Gizeminde Yeni Gelişme! Bu Uyarı Çok Konuşulur: Derbide Neden Çıldırdığı Açıkladı Kritik Uyarı! Neden Çıldırdığını Açıkladı
Bodrum’da Göçmen Operasyonları: 33 Düzensiz Göçmen Yakalandı Bodrum’da Göçmen Operasyonları: 33 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Antalya'da Motosiklet Mıcırlı Yolda Kayarak Devrildi: 2 Yaralı Antalya'da Motosiklet Mıcırlı Yolda Kayarak Devrildi: 2 Yaralı
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye Operasyon! Çok Sayıda Gözaltı Var İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye Operasyon
AKP’nin Kurucu İsminden Partiye Zehir Zemberek Sözler: ‘AK Parti Kendi Varlık Prensiplerine İhanet Etmiştir’ AKP’nin Kurucu İsminden Partiye Zehir Zemberek Sözler
Seçil Erzan Davasında Flaş Gelişme! Savcı Mütalaasını Verdi, İşte İstenen Cezalar... Savcı Mütalaasını Verdi, İşte İstenen Cezalar...
Ev Sahibinden Skandal İlan! 'Emekliye Ev Yok' Dedi, Gerekçesi Olay Oldu Ev Sahibinden Skandal İlan! 'Emekliye Ev Yok' Dedi, Gerekçesi Olay Oldu
Samsunspor Beraberliği Sadettin Saran’ın Sabrını Taşırdı! Bomba İddia: Fenerbahçe’den Kovulacak İlk İsmi Açıkladı Fenerbahçe’den Kovulacak İlk İsmi Açıkladı