Trump 'Barış' 'Turuna Çıkıyor! 'Haftasonu Ortadoğu'ya Gidebilirim'

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas arasında Mısır'da devam eden müzakerelere dair yeni bir açıklamada bulundu. Trump, "Hafta sonu Ortadoğu'ya gidebilirim. Belki Pazar günü giderim. Mısır'da harika bir ekibimiz var. Anlaşmanın olacağını düşünüyorum. Gerçekleşme şansı yüksek. Hamas'la müzakereler iyi gidiyor gibi görünüyor" ifadelerini kullandı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da, Gazze müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini dile getirirken her saat gelişme yaşandığını söyledi. Rubio da Orta Doğu'ya gidebileceğini dile getirdi.

MISIR'DA DEVAM EDEN MÜZAKERELER

Mısır'ın Şarm el-Şeyh şehrinde devam eden müzakereler İsrail ve Hamas heyetleri arasında dolaylı olarak yürütülüyor. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da müzakerelere katılırken, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman el-Sani'nin de görüşmeler için Mısır'a gideceği bildirilmişti. Görüşmelerde Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Mahmud Reşad'ın da bulunduğu aktarıldı. ABD için müzakerelere Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner katılıyor. İsrail'in müzakere heyetine ise Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'ın başkanlık ettiği ifade edildi.

Ateşkes görüşmelerine rağmen Gazze'de saldırılar henüz bitmiş değil.

TRUMP'IN GAZZE PLANI

Trump, geçtiğimiz hafta Axios’a yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun plana razı olduğunu belirterek, "Razı olmak zorunda, başka seçeneği yok. Benimleysen razı olacaksın" ifadelerini kullanmıştı. Trump ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gazze’de anlaşmaya varılması sürecinde kilit rol oynadığını vurgulayarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan çok güçlü biri, Hamas ona çok saygı duyuyor" demişti.

Planın ana hatlarına göre, Filistinlilerden oluşan teknokrat bir hükümet kurulacak. Bununla birlikte uluslararası uzman ve siyasetçilerden oluşacak 'Barış Kurulu'na bizzat Donald Trump başkanlık edecek.

Kurulda, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair’ın da yer alması bekleniyor. Fransa ve İngiltere plana desteklerini açıklarken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gazze’nin gelecekteki yönetiminin Mahmud Abbas liderliğindeki Filistin Yönetimi tarafından üstlenilmesinin daha uygun olacağını ifade etti.

