Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde yüklü miktarda kaçak sigaranın piyasaya sürüleceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 6 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 400 doldurulmuş makaron, 100 TAPDK bandrolü, 15 kilogram kaçak tütün, 2 elektrikli sigara sarma makinesi ve manuel sigara sarma makinesi ele geçirdi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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