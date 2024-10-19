Şanlıurfa'da Ev Yangını

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir evde çıkan yangın paniğe neden olurken ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası evde büyük maddi hasar meydana geldi.

Şanlıurfa'da Ev Yangını

Yangın, Camikebir Mahallesi Tahsin Kaplan Caddesi üzerindeki müstakil bir evde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, kime ait olduğu belirlenemeyen evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşlar yangını fark edince itfaiye ekiplerine haber verdi. Bazı vatandaşlar ise musluk hortumları ve kovalarla yangına müdahale etmeye çalıştı. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangın sonucu evde büyük hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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