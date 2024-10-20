İzmir'de Çok Katlı Binadaki Alevler Söndürüldü

Adalet Mahallesi'nde bulunan bir sitenin A bloğunun 6. katındaki spor salonunda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Spor salonundakiler, ekiplerce tahliye edildi.

Alevlerin çevreye yayılmasını önleyen ekipler, yangını söndürdü, soğutma çalışması yaptı.

Binada hasara neden olan yangının sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA