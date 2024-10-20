5 Milyarlık 'İstanbul Park' Yalanı! Sahte Belgeyle İhale Almış

Son dönemde pek çok ihale usulsüzlüğü gündeme gelirken, CHP Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, işkadını Lale Cander’in, 2 Nisan 2024’te İstanbul Park’ın kiralanması ve işletilmesi ihalesini sahte kefalet senedi vererek kazandığını iddia etti. Salıcı, Lale Cander’in kazandığı ihalelerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturulduğunu söyledi.

TEMİNAT MEKTUBU SAHTE

Sözcü'ye konuşan Oğuz Kaan Salıcı, soruşturma hakkında şu bilgileri verdi:

"Vakıflar Genel Müdürlüğü, nisan ayında ‘İstanbul Park Yapım ve Onarım Karşılığı Kiralama’ ihalesi düzenledi. İhaleye konu 2 milyon metrekare alanı ihale tarihindeki kurla, günlüğü 365 bin liraya kiralandı. Kiralama sahte kefalet senediyle yapılmış. İhaleyi Cander’in sahibi olduğu şirket kazandı. Cander’in şirketinin, ihaleye girebilmek için, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne 7 milyon 683 bin dolarlık teminat mektubu vermesi gerekiyordu. Onun yerine sahte belge verdi.

CHP Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı

SENEDİ YAPAN ŞİRKET HAKKINDA SUÇLAMALAR

Kefalet senedini düzenleyen Mapfrekefalet Sigorta, dünya çapında faaliyet gösteren bildiğimiz Mapfre Sigorta ile aynı firmalar değil. Mapfrekefalet Sigorta Aracılık Hizmetleri’nin sahibi bir Bulgaristan vatandaşı. Şirket hakkında nitelikli dolandırıcılık ve evrakta sahtecilikten dolayı soruşturmalar mevcut. Sahte kefalet senedinin düzenlenmesine aracılık eden Aksu Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi var. Acente de fason…

Lale Cander

ŞİRKET O LİSTEDE YOK

Ülkemizde sigorta şirketlerini denetleyen ve faaliyet izni veren bir kurum var. Sigorta şirketlerinin meslek birliği olan Türkiye Sigorta Birliği; sahte kefalet senedi düzenlenmesine ilişkin birçok kez duyuru yapmış. Bu poliçeyi düzenleyebilecek şirketler Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun internet sitesinde ilan edilmiş. Mapfre Kefalet Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi bu listede yok."

Kaynak: Sözcü