AKP'li Damada Görülmemiş 'Kıyak'... İlk İhalede İnşaatı Bitiremedi, İkinciyi de Aldı!

AKP iktidarında düzenlenen ihalelerin genelde iktidara yakın isimlere gitmesi uzun yıllardır Türkiye'de tartışma konusuyken, son olarak Ordu Şehir Hastanesi de bu tabloya dahil oldu. Hastanenin, düzenlenen ilk ihalenin ardından 2021 yılında 1 milyar 188 milyon liraya yapılıp, 750 günde tamamlanması beklenirken yapımı bitmedi. Bu nedenle hastane için 4.7 milyar liraya yeni ikmal ihalesi gerçekleştirildi. Böylece hastanenin toplam maliyeti 4 yılda 5 milyar 888 bin liraya çıktı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; ilk ihaleyi alan ve inşaatı tamamlayamayan firma, ikinci ihaleyi de "kazandı." Ahes İnşaat firmasının kurucusunun TOKİ Eski Başkan Yardımcısı ve AKP’li Fatih Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Özçelik’in damadı Mücahid Hamza Ekşi olduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Sağlık Bakanlığı tarafından Ordu 900 yataklı şehir hastanesi yapımı işi için ilk olarak 25 Aralık 2020’de ihale yapıldı. İhaleyi de 1 milyar 188 milyon 52 bin TL’ye Ekşioğlu ve Ahes İnşaat Ortaklığı aldı. Ekşi ailesine ait iki firma ile 17 Mart 2021 tarihinde sözleşme imzalandı. Ekşioğlu İnşaat yapım işini daha sonra Ahes İnşaat şirketine devrederken, hastane belirlenen tarihte tamamlanamadı.

Mücahid Hamza Ekşi

Sağlık Bakanlığı sonrasında da 23 Ağustos 2024 tarihinde ikmal ihalesi yaptı. 6 Eylül 2024 tarihine gelindiğinde ise ihaleyi yine Ekşi ailesine ait olan Ahes İnşaat ile Misek İnşaat Ortaklığı’nın kazandığı belirlendi. Bu kapsamda 4.7 milyar TL’lik sözleşme yapıldı. İkinci ihalenin ardından Ordu Şehir Hastanesi’nin 400 gün içerisinde tamamlanacağı belirtildi. Hastane yapımındaki iki ihalenin kazananı olan üç şirketin de Ekşi ailesine ait olduğu bildirildi.

Kaynak: Sözcü