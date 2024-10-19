Skandal Sonrası Dikkat Çeken Görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı ve Adalet Bakanı’nı Kabul Etti

Türkiye, ‘Yenidoğan Çetesi’ skandalıyla sarsıldı. SGK’den günlük 8 bin lira para kazanmak için bebeklerin ölümüne neden olan skandal sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nu kabul ederek detaylı bilgi aldı.

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Skandal Sonrası Dikkat Çeken Görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı ve Adalet Bakanı’nı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu kabul etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kabulün İstanbul Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde gerçekleştiğini bildirdi.

Altun, "Görüşmede Sayın Cumhurbaşkanımız son günlerde kamuoyunun gündeminde olan ve kendisinin de yakından takip ettiği konularla ilgili bakanlarımızdan detaylı bilgi aldı." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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