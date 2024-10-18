Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Zehir Zemberek Sözler... Açtı Ağzını Yumdu Gözünü!

Eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin sarsıldığı yenidoğan skandalı, kadın ve çocuk katliamları ile adalet sistemi üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sert tepki gösterdi.

Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

'LANET OLSUN SANA'

"Lanet olsun sana ve kurduğun düzene… 5'li çeteler eliyle milletin parasına, Uyuşturucu baronlarının eliyle gençlerimize ve geleceğimize, Bozduğun ve kontrolün altına aldığın yargı eliyle dışarı saldığın katiller, çocuklarımızın ve kadınlarımızın canına ve ırzına bela oldu. Yeni doğan bebeklerimizin canı, para için sağlık çetesine teslim edildi. 12 bebeğimiz senin sisteminin adamları tarafından 3 kuruş kazanmak için hayata gözünü yumdu…

'ALLAH BELANI VERSİN'

Yüreğime çok ağır geliyor, acımı dile getirebilmek için kullanacağım cümle; en hafif tabiri ile: ‘’Allah belanı versin!’’ Ülke yangın yeri, can havlindeyiz; sen hala çıkmış ‘’hançer’’ diyorsun. Seninle mücadele etmeyenin de Allah belasını versin."

ERDOĞAN'IN PAYLAŞIMI

Kılıçdaroğlu'nun alıntıladığı paylaşımda ise Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sırtından hançerlenmenin öfkesini sosyal medyadan sürekli birilerine hakaret ederek çıkarmaya çalışanlara sadece acıyarak bakıyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, eski Türkiye’nin unutulmaya yüz tutmuş kötü hatıraları olarak anılmaktan kurtulamayacaklar.

Türkiye’yi kalkındırma mücadelemizde 22 yıl boyunca pek çok engelle, çok çeşitli zorluklarla karşılaştık. Biz köprü, yol, havalimanı, baraj, fabrika inşa ederken; sondajlarla petrol, doğal gaz ararken; yılların ihmallerini ortadan kaldırırken muhalefetin ve belli çevrelerin neler yaptığını hepimiz hatırlıyoruz. Öyle trajikomik durumlarla karşılaştık ki… “Millet yol mu yiyecek” diyen vizyonsuzları mı ararsınız, Gazi Mustafa Kemal’i bahane edip ülkemizin dünyada ilk 3’e girdiği İHA ve SİHA’larına saldıranları mı ararsınız, “iktidara geldiğimizde savunma sanayisi projelerine dokunacağız” diyenleri mi ararsınız?

Velhasıl iktidara muhalefet etmeyi sermaye ve yatırım düşmanlığına dönüştüren zihniyetin her çeşidine şahit olduk. 21’inci yüzyıl Türkiye’sine asla yakışmayan bu arkaik zihniyetin, 13 seçim yenilgisi sonrasında, bizzat partileri tarafından Türk siyasetinden perte çıkarılmasını ülkemizin kalkınma yolculuğu adına, Türkiye’nin aydınlık geleceği adına fevkalade önemli buluyoruz. Eskiden olduğu gibi ülkemizin siyasetini zehirlemeyi, milletimizi birbirine düşürmeyi başaramayacaklar. 85 milyonun arasına öfke ve nefret duvarları öremeyecekler. Allah’ın izniyle biz de bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz. Bizim tek bir derdimiz var, o da bu ülkeye aşkla hizmet etmek. Bizim tek bir gayemiz var, o da insanımızın hayır duasını almak. Bizim tek bir hedefimiz var, o da Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmek. Bunun dışında hiçbir derdimiz, hedefimiz, endişemiz yoktur."